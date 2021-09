Trotz Rückstand bei Zweitligist Duisburg: Wolfsburg bleibt im DFB-Pokal

Der VfL Wolfsburg hat weiterhin die Chance, zum achten Mal in Folge den DFB-Pokal der Frauen zu gewinnen - obwohl das Team beim 3:1 in Duisburg ein Novum erlebte.

Noch kein einziges Gegentor hat der VfL Wolfsburg an drei Bundesligaspieltagen kassiert - im DFB-Pokal bei Zweitligist Duisburg gerieten die Favoritinnen aus Niedersachsen aber völlig überraschend in Rückstand: Nach einem fatalen Ballverlust von Nationalspielerin Lattwein konnte Ochoa durchs Zentrum marschieren und die mitgelaufene Ray in Szene setzen. Die scheiterte zwar noch an Weiß, doch Uveges brachte den MSV im Nachschuss in Führung (20.).

Der Seriensieger der letzten Jahre agierte weitgehend unbeeindruckt, hielt den Druck hoch - und drehte das Spiel kurz vor der Pause binnen weniger Sekunden: Zunächst jagte Huth den Ball auf Ablage von Hendrich humorlos unter die Latte (43.), nur wenige Momente später verwertete Oberdorf einen Abpraller von MSV-Schlussfrau Mahmutovic zur Wolfsburger Halbzeitführung (44.).

Die geriet im zweiten Abschnitt kaum noch in Gefahr, Duisburg fehlte es an offensiven Mitteln und schließlich auch an der Kraft. Stattdessen machte Huth auf Vorlage von Knaak mit einem präzisen Flachschuss ins lange Eck alles klar und schnürte den Doppelpack (85.). Der VfL darf damit weiter auf den achten Pokalsieg in Folge hoffen. Seit 2015 wanderte jede Trophäe nach Wolfsburg.

