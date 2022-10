Trotz Rückenproblemen: Entwarnung bei Müller

25 Minuten genügten ihm für ein Tor und eine Vorlage, dann war der Arbeitstag für Thomas Müller bereits vorzeitig zu Ende. Nach dem Spiel gab es jedoch Entwarnung.

Hatte nach dem Spiel in Pilsen schon wieder gut lachen: Thomas Müller (re.). IMAGO/MIS

Er hatte gerade Leon Goretzka mit einem Zuspiel das 3:0 aufgelegt, dann ging Thomas Müller bereits in der 25. Minute der Partie in Pilsen (4:2) wieder vom Feld. Mathys Tel kam ins Spiel. Rückenprobleme plagten den Weltmeister von 2014, der nach dem Spiel jedoch bereits wieder bester Laune mit den Kollegen auf dem Feld war - und gegenüber dem kicker Entwarnung gab. Hinsichtlich eines Einsatzes am Sonntag im Topspiel gegen den SC Freiburg (19.30 Uhr) ist der 33-Jährige zuversichtlich.

Ähnlich äußerte sich auch Julian Nagelsmann bei DAZN: "Die Muskulatur im Rücken hat ein bisschen zugemacht vom Nerv, ich denke aber, es ist nichts Schlimmes. Kein Risiko fürs Wochenende", meinte der Bayern-Coach.

Unklar bleibt dagegen der Einsatz der Nummer eins Manuel Neuer gegen Freiburg. Dessen "Schmerzbild" sei am Mittwoch aber immerhin ein bisschen besser gewesen, so Nagelsmann. Der Keeper leidet an einer Schultereckgelenkprellung.