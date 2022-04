Trotz Halbzeit in Überzahl: Trier kann Worms im Top-Spiel nicht knacken

Drei Partien wurden am Wochenende in der Meisterrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar absolviert: Darunter war auch das direkte Duell der beiden Teams, unter denen der Aufstieg wohl ausgemacht werden wird. Einen Sieger gab es dabei nicht.

Ordentlich was los war in Worms: Die Trierer Gäste mussten sich mit einem 1:1 begnügen - trotz langer Überzahl. IMAGO/Thomas Frey

Es war das absolute Top-Spiel der Meisterrunde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Tabellenführer Wormatia Worms duellierte sich mit dem Tabellenzweiten Eintracht Trier - die zwei Teams also, auf die sich die Meisterrunde der Spielzeit 21/22 letztlich konzentriert. Einen Zähler trennten die beiden Vorrundengruppen-Ersten vor der Begegnung, und dabei sollte es auch nach der Ansetzung bleiben. Vor über 2000 Zuschauern trennten sich beide Teams nämlich mit einem 1:1.

Das Foul, das zum Platzverweis führte: Sandro Loechelt (blau) senst Dominik Kinscher. IMAGO/Thomas Frey

Schon ganz früh schockten die Gäste aus Trier die Wormatia mit dem 1:0: Nach einer Ecke brachte die Wormser Hintermannschaft den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Maurers Schuss landete letztlich abgefälscht im Netz (3.). Doch es dauerte in einer temporeichen Begegnung nicht lange, bis der Heimelf der Ausgleich gelang: Joachims jagte den Ball zum 1:1 ins lange Eck (13.). In Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die kurz vor dem Pausenpfiff aber eine neue Wendung nahm: Worms-Akteur Loechelt kassierte nach einem harten Foulspiel seine zweite Gelbe und musste mit der Ampel vom Feld.

In Unterzahl entwickelte sich Durchgang zwei wie erwartet: Worms konzentrierte sich auf die Defensivarbeit, legte sein Heil in vereinzelte, durchaus gefährliche Konter. Trier biss sich an diesem Ansatz die Zähne aus, konnte sich lange nicht entscheidend in Szene setzen. So blieb die Partie trotz numerischen Ungleichgewichts völlig offen und am Ende auch bei der Punkteteilung. Mit der kann Worms sicher besser leben, bleibt die Wormatia doch weiter an der Tabellenspitze.

Günes lässt Waldalgesheim jubeln

Von den weiteren vier angesetzten Partien fanden am Tag zuvor nur zwei statt. So gewann die Alemannia Waldalgesheim einen lauen Frühlingskick mit 2:0 gegen Arminia Ludwigshafen, Mann des Spiels war dabei Doppelpacker Serdal Günes, der jeweils nach einer Ecke einmal per Kopf (21.) und einmal per Fuß (41.) zur Stelle war. Waldalgesheim konnte damit Rang sechs übernehmen, Ludwigshafen bleibt Tabellenzehnter.

Mit dem gleichen Resultat setzte sich auch der FV Engers gegen den FV Diefflen durch, obgleich diese Partie deutlich umkämpfter war als die in Waldalgesheim. Früh schon brachte Klappert seine Elf in Front, als er eher zufällig nach einem Abschluss an den Ball gelangt war und vor dem Keeper mit dem 1:0 cool blieb (7.). Noch vor der Pause legte Engers auch noch das 2:0 nach, Naric machte es dabei wuchtig (35.). Auch in Durchgang zwei war die Heimelf das bessere Team und fuhr somit verdiente drei Zähler ein. Seit zehn Saisonspielen ist der FVE damit ungeschlagen und erobert in der Tabelle Rang vier. Diefflen ist auf Rang acht platziert.