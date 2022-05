Trotz 0:4! US Salernitana hält die Klasse

Es klingt komisch, stimmt aber: Serie-A-Aufsteiger US Salernitana um den ehemaligen Münchner Franck Ribery hat die Klasse gehalten - und das trotz einer komischen Saison samt 0:4 zum Abschluss.

Ist mit US Salernitana nicht abgestiegen: Franck Ribery. Getty Images

Der Klub aus Salerno hat so viele Widrigkeiten überstanden - und selbst eine schlimme Fußballleistung verkraften können. Doch der Reihe nach ...

US Salernitana, letztes Jahr erst zum dritten Mal nach 1947 und 1998 in die Serie A aufgestiegen, war in dieser Saison zwischenzeitlich schon komplett abgeschrieben. Doch mit immer wieder eingestreuten Erfolgserlebnissen hatten sich die Mannen aus der Hafenstadt südöstlich von Neapel wieder ins italienische Oberhaus zurückgebissen - und zuletzt allen voran die beiden schon feststehenden Absteiger Venedig und CFC Genua hinter sich gelassen.

Nun an diesem Sonntag im Zuge des 38. und letzten Spieltags stand bei zwei Punkten Vorsprung auf Cagliari Calcio das Heimspiel gegen Udinese Calcio, für das es rein sportlich um nichts mehr ging, an. Der Klassenerhalt war aus eigenen Stücken erreichbar, das schaffte das Team um Joker Ribery aber nicht - Pustekuchen war angesagt: Denn Udine gewann hochverdient mit 4:0 gegen einen schwachen Gastgeber - noch mehr Gegentore wären gar möglich gewesen.

Nach einigen Jahren: Cagliari muss runter

Am Ende aber durfte dennoch lauthals gejubelt werden. Warum? Weil Traditionsklub Cagliari Calcio im Parallelspiel gegen Schlusslicht Venedig nicht über ein 0:0 hinauskam. Die Sarden hatten einige Chancen, brachten die Kugel aber einfach nicht im Netz des teils stark parierenden Keepers Mäenpää unter. Immer mehr am Handy mitfiebernde Fans aus Salerno realisierten das mehr und mehr, genauso am Ende auch die Spieler, die sich nun auf ein weiteres Serie-A-Jahr freuen dürfen.

Tiefe Trauer und reichlich Tränen derweil bei Cagliari Calcio. Der Klub um gestandene Spieler wie Joao Pedro oder Keita Baldé ist tatsächlich erstmals seit 2014/15 wieder abgestiegen - und das an diesem kuriosen Abend, wo alles für die Sarden bereitgestellt war.