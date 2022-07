Trikotpanne: Lewandowskis Nachname überfordert Barça

Noch steht seine neue Rückennummer nicht fest, trotzdem verkauft der FC Barcelona schon Robert-Lewandowski-Trikots. Doch im Fanshop gibt es ein Problem.

Beim FC Bayern gehörte die Rückennummer 9 fest zu Robert Lewandowski. "RL9" etablierte sich zwar nicht annähernd wie einst Cristiano Ronaldos Marke "CR7", trotzdem gibt es unter dem Label etwa Kleidungsstücke zu kaufen.

Ob Lewandowski "seine" Nummer aber auch beim FC Barcelona tragen darf, steht noch nicht fest. Als die Katalanen seine Verpflichtung offiziell bekanntgaben, fehlte diese Angabe noch; schließlich steht die 9 bei Barça noch auf dem Trikot von Memphis Depay, der abgegeben werden soll, aber bislang noch nicht vor dem Absprung steht.

Bislang verkauft Barça Lewandowski-Trikots ohne Nummer - wenn überhaupt

Und so verkauft Barça zwar schon eifrig Lewandowski-Trikots, allerdings noch ohne Nummer, sondern nur mit "Lewandowski"-Schriftzug auf dem Rücken. Wer ein solches im offiziellen Fanshop, dem Magastore am Camp Nou, erwerben wollte, hatte aber - zumindest vorübergehend - anscheinend noch ein anderes Problem.

Bei Twitter & Co. kursiert ein Video, in dem ein Fan einen Fanshop-Mitarbeiter fragt, warum es keine Lewandowski-Trikots mehr gebe. Antwort: "Weil wir den Buchstaben 'W' nicht mehr haben und er zwei davon in seinem Namen hat."

Tatsächlich ist Martin Braithwaite der einzige andere Spieler im Barça-Kader, für dessen Trikots ebenfalls ein W benötigt wird - und dessen Trikots dürften nicht zu den angesagtesten gehören.