Transferfenster in Saudi-Arabien schließt: Wer wechselt heute noch?

In Saudi-Arabien endet an diesem Donnerstag die Wechselperiode - was vor allem mancher Liverpool-Fan herbeisehnt. Doch womöglich wird es heute gar nicht mehr wild.

In den Schlagzeilen: Mo Salah und John Terry bleiben umworben, Demarai Grays Wechsel nach Saudi-Arabien ist bereits fix (v. li.). imago images (3)