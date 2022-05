Trainer Jaissle verlängert vorzeitig in Salzburg

Trainer Matthias Jaissle setzt den Spekulationen um einen Wechsel in diesem Sommer ein Ende und verlängert seinen Vertrag bei Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg bis 30. Juni 2025.

Obwohl zur nächsten Saison gleich fünf Trainerposten in der deutschen Bundesliga (Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim, FC Augsburg und Schalke 04) vakant sind, setzt der begehrte Salzburg-Coach Matthias Jaissle ein Zeichen für Kontinuität in der Mozartstadt. Der gebürtige Schwabe verlängert seinen Vertrag beim österreichischen Doublesieger und Champions-League-Fixstarter vorzeitig bis Sommer 2025.

"In dem Fall bin ich absoluter Überzeugungstäter. Die Aufgabe hier in Salzburg ist für mich eine Herzenssache. Ich fühle mich im Verein und in der Region pudelwohl, weiß die Bedingungen und das ganze Umfeld hier sehr zu schätzen. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft, dem Staff sowie mit Stephan Reiter und Christoph Freund macht wahnsinnig viel Spaß, ich freue mich jeden Tag, hierherzukommen. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist auch ein Zeichen der Wertschätzung, die wir füreinander empfinden", wurde Jaissle in einer Klubaussendung zitiert.

Salzburg-Sportchef Freund: Jaissles Arbeit "überragend"

Der 34-jährige Jungtrainer führte die Salzburger in seiner Premierensaison zum ersten Mal in der Klubgeschichte ins Achtelfinale der Champions League - und das mit dem jüngsten Kader im ganzen Bewerb. Außerdem verteidigten die "Bullen" unter ihm das Double aus Meisterschaft und ÖFB-Cup und können am letzten Spieltag der Bundesliga noch einen neuen Punkterekord seit Einführung des aktuellen Ligaformats aufstellen.

Dementsprechend glücklich über die Vertragsverlängerung des Trainers ist auch Sportchef Christoph Freund: "Die sportlichen Leistungen, die Entwicklung der jungen Mannschaft, die erzielten Erfolge - die ganze Arbeit von Matthias Jaissle war in dieser Saison einfach herausragend. Wir haben mit ihm einen Trainer, der perfekt zu unserem Klub passt und noch eine große Trainerkarriere vor sich hat."