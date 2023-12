Trade mit sieben Spielern: All-Star Soto wechselt zu den Yankees

Die New York Yankees haben sich in einem Trade mit den San Diego Padres die Dienste von Juan Soto gesichert. Der dreimalige All-Star verstärkt das Outfield des Baseball-Rekordchampions.

Verlässt die San Diego Padres in Richtung New York: Juan Soto. IMAGO/USA TODAY Network

Nach nur gut eineinhalb Jahren ist das Padres-Kapitel für Juan Soto bereits wieder beendet. Im August 2022 fädelte San Diego einen Trade mit den Washington Nationals ein, der den Outfielder an die Westküste verschiffte. Nun geht es für den 25-Jährigen wieder zurück an die Ostküste: zu den New York Yankees.

Wie die beiden Teams in der Nacht auf Donnerstag offiziell mitteilten, haben sich die Padres und die Yankees auf einen Trade geeinigt, in dem insgesamt sieben Spieler involviert sind und der Soto in die Bronx bringt. Dort soll er in einem fast rundum erneuerten Outfield - neben Soto kam vor wenigen Tagen Alex Verdugo von den Boston Red Sox - an der Seite von Superstar Aaron Judge den Yankees nach einer enttäuschenden Saison 2023 wieder zu alter Stärke verhelfen.

Soto gehört zu den besten Outfieldern der MLB, in der abgelaufenen Saison kam er im Padres-Trikot auf einen Schlagdurchschnitt von 27,5 Prozent und eine On-base Percentage von 41,0 Prozent - nur zwei Spieler, der AL-MVP Shohei Ohtani und der NL-MVP Ronald Acuna Jr., hatten einen besseren Wert vorzuweisen. Soto stellte dank einer starken zweiten Saisonhälfte mit 35 Home Runs zudem einen neuen Karrierebestwert auf.

Ohtani-Entscheidung am Wochenende erwartet

Dennoch verpassten die Padres mit einer Bilanz von 82 Siegen zu 80 Niederlagen die Play-offs in der National League, im Jahr zuvor hatten sie noch die Championship Series, quasi das MLB-Halbfinale, erreicht. Für kommende Saison sollen die Gehaltsausgaben des Teams (2023: circa 250 Millionen Dollar) gesenkt werden, daher kursierten schon seit einigen Wochen Trade-Gerüchte um Soto, der 2024 in seinem letzten Vertragsjahr 27 Millionen Dollar verliert. Anschließend wird er Free Agent und die Padres hätten ihn womöglich ohne Gegenwert verlieren können.

Nun aber bekommen sie im Trade mit den Yankees einige interessante Pitcher zurück, die das Team verstärken sollen. Aus New York kommen die Rechtshänder Michael King, Jhony Brito und Randy Vasquez, dazu Starting-Pitching-Prospect Drew Thorpe und Catcher Kyle Higashioka. Neben Soto zieht auch Trent Grisham, ein weiterer Outfielder, nach New York um.

In wenigen Tagen könnte in der MLB bereits der nächste große Deal folgen. Laut eines Berichts von "MLB.com" könnte der zweimalige MVP Ohtani, einer der besten Spieler aller Zeiten, bis zum Ende des Wochenendes seine Entscheidung treffen, welchem Team er sich als Free Agent anschließt.