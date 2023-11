TOTW 9 in FC 24: Französische Finesse für die Doppelspitze

FC 24: Das neunte Team der Woche

Das neunte Team of the Week (TOTW) in EA SPORTS FC 24 wird von zwei französischen Sturmgiganten angeführt. Die Bundesliga ist darüber hinaus mit drei Spezialkarten vertreten. Wer hat den Sprung in die neue Auswahl für FUT geschafft? kicker eSport/EA SPORTS