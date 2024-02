TOTW 24 in FC 24: Van Dijks Doppelkopf und neuer BVB-Schreck

Maximilian Beier - ST - TSG Hoffenheim - 85 GES

Dass die TSG Hoffenheim aus einem 1:2-Rückstand gegen den BVB noch einen 3:2-Sieg machte, hatte sie in erster Linie Maximilian Beier zu verdanken. Der junge deutsche Stürmer drehte die Partie per Doppelschlag in der 61. und 64. Minute quasi im Alleingang. kicker eSport/EA SPORTS