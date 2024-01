TOTW 18 in FC 24: Leverkusens Last-Minute-Mann, Giroud zurück im Sturm

Rasmus Höjlund - ST - Manchester United - 83 GES

Bis zum 19. Spieltag hat Manchester Uniteds Sommerneuzugang auf seinen ersten Treffer in der Premier League warten müssen. Am 21. Spieltag legte Rasmus Höjlund nach: Beim 2:2 gegen Tottenham Hotspur war der Däne an beiden Toren direkt beteiligt. kicker eSport/EA SPORTS