TOTW 14 in FC 24: Münchner Abwehr-"Monster" und Schokotaler-Power

Ismael Saibari - ZM - PSV Eindhoven - 83 GES

Die PSV Eindhoven hat an den ersten 16 Spieltagen der Saison 16 Siege gefeiert - was auch an Ismael Saibari liegt. Der Marokkaner trug zuletzt einen Treffer und einen Assist zum deutlichen 4:0-Erfolg gegen AZ Alkmaar bei. kicker eSport/EA SPORTS