Torwarttor in der Nachspielzeit! Sebald raubt Wuppertal zwei Punkte

Der Wuppertaler SV hat im engen Aufstiegsrennen der Regionalliga West spät zwei Punkte aus der Hand gegeben. Das Kuriose: Für Gegner Rödinghausen traf der Torwart.

Tief in der Nachspielzeit: Alexander Sebald (in Blau) ist nach seinem Tor nicht mehr einzufangen. imago images/Otto Krschak

Es lief bereits die vierte Minute der Nachspielzeit in Rödinghausen. Der heimische SV lag gegen den Wuppertaler SV mit 0:1 im Hintertreffen und agierte zudem in Unterzahl. Erst in der 87. Minute hatten die Gäste durch Roman Prokoph den Führungstreffer erzielt und sahen sich dicht vor einem dreifachen Punktegewinn, der in der West-Staffel gleichbedeutend mit der Tabellenführung vor Rot-Weiss Essen und Preußen Münster gewesen wäre.

Doch als schon drei Zeigerumdrehungen in der Nachspielzeit vorüber waren, erhielt Rödinghausen noch einen Freistoß. Torhüter Alexander Sebald machte sich auf den Weg nach vorne und schaffte das, wovon viele Schlussmänner träumen. Der 25-Jährige, der 2020 von Hansa Rostock gekommen war, köpfte die Hereingabe an seinem Torwart-Kollegen Sebastian Patzler vorbei ins Netz.

Platzverweise nach dem Ausgleich

Der Jubel bei den heimischen Fans unter den insgesamt 500 Zuschauern war riesengroß, Sebald von seinen Teamkollegen kaum noch einzufangen. Bei der Rudelbildung nach dem Tor gab es indes noch zwei Platzverweise: Rödinghausens Mirko Schuster (Gelb-Rot) und der Teammanager des Klubs, Rene Wederz, wurden vom Schiedsrichter Tarik Damar vom Feld gestellt.

Der Wuppertaler SV (43 Punkte) baute seine Serie von nun 20 Pflichtspielen ohne Niederlage durch das 1:1 zwar aus, die Tabellenführung hält durch das Remis jedoch weiterhin Rot-Weiss Essen vor den punktgleichen Preußen aus Münster (beide 44). RWE, das an diesem Spieltag Bonn mit 6:1 deklassierte, hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Rödinghausen ist Achter.