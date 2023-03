"Torhüterin" Schüller: "Der Fuß tut weh, aber ich freue mich sehr"

Am Viertelfinal-Hinspielsieg des FC Bayern gegen Arsenal hatte Lea Schüller einen großen Anteil. Die Stürmerin traf und half auch in der Defensive kräftig aus.

Gemischte Gefühlslagen bei der Spielerin der Spiels nach der Partie: "Mein Fuß tut weh, aber ich freue mich wirklich sehr", sagte Lea Schüller am Mikrofon bei DAZN. Bayerns Stürmerin hatte sich in der Schlussphase des Viertelfinal-Hinspiels gegen Arsenal im Zweikampf mit Lia Wälti verletzt und musste ausgewechselt werden. Das Resultat hingegen stimmt sie zufrieden: "Mit einer 1:0-Führung ins nächste Spiel zu gehen, ist schon einmal gut."

Sehr knapp ging es im Champions-League-Duell am Dienstagabend zu. Die Münchnerinnen gingen kurz vor der Halbzeit in Führung und hatten nach dem Seitenwechsel alle Mühe, um nicht den Ausgleich zu kassieren. Dabei häufig im Mittelpunkt: Lea Schüller.

Im Bus wurde besprochen, wer im Zweifelsfall ins Tor geht...

Die Stürmerin erzielte erst per Kopf den Treffer des Abends und sorgte im zweiten Durchgang dafür, dass ihr Tor das einzige der Partie blieb. Gleich zweimal rettete sie kurz vor der eigenen Linie, beide Male hätte andernfalls wohl Arsenal gejubelt. "Wenn man da steht, ist das einzige Ziel, den Ball rauszuhauen", so Schüller.

Beide Aktionen ereigneten sich nach einem Standard, Stürmerin Schüller tauchte also aus gutem Grund im eigenen Fünfmeterraum auf. Doch offenbar ist die 25-Jährige auch für Defensivaufgaben auserwählt: "Wir haben tatsächlich im Bus noch darüber gesprochen, welche Spielerin ins Tor gehen würde, wenn die Torhüterin ausfällt und wir nicht mehr wechseln können. Und ich wäre ins Tor gegangen", erzählte Schüller und fügte an: "Ganz witziger Zufall."

Bayern steht vor entscheidenden Spielen

Vor 20.000 Zuschauern (Schüller: "So eine Atmosphäre pusht einen auf jeden Fall!") hinderten die Münchnerinnen die Gäste aus London bis zum Ende am Torerfolg und gehen nun mit einem knappen Vorsprung ins Rückspiel am 29. März (21 Uhr). Dann, so Schüller, sei es wichtig, "an der ersten Hälfte anzuknüpfen und nicht wie in der zweiten Hälfte um das Tor zu betteln."

Zuvor steht den Münchnerinnen aber ein weiteres entscheidendes Spiel bevor: Am Samstag (17.55 Uhr) ist der VfL Wolfsburg zum Bundesliga-Spitzenspiel zu Gast. Mit einem Sieg würde der Tabellenzweite aus München den zwei Punkte entfernten Kontrahenten aus Niedersachsen überholen.