Toppmöllers Perspektivwechsel: "Es war mir egal, wer auf der anderen Seite war"

Eintracht Frankfurt trifft am Sonntag in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den Regionalligisten 1.FC Lokomotive Leipzig. In die Rolle des Außenseiters kann sich Trainer Dino Toppmöller aus eigener Erfahrung hineinversetzen.

Weiß, was ihn in Leipzig erwartet: Eintracht-Coach Dino Toppmöller IMAGO/Eibner