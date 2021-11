Top-Talent Enes Sali schreibt rumänische Fußballgeschichte

In der WM-Qualifikationsgruppe J hat Rumänien die Chance auf ein WM-Ticket für Katar 2022 vertan - und dennoch schrieb Enes Sali dabei Geschichte.

Enes Sali gilt als großes Zukunftsversprechen des rumänischen Fußballs, so viel steht fest. Der im kanadischen Toronto geborene offensive Mittelfeldspieler, der Sohn rumänischer Eltern türkischer Abstammung ist, steht aktuell auf Vereinsebene noch in Rumänien beim FCV Farul Constanta unter Vertrag. Zwischen 2017 und 2018 wurde er beim FC Barcelona in "La Masia" ausgebildet.

Ein Wechsel zu einem größeren europäischen Klub könnte in naher Zukunft folgen, an Interessenten am Techniker und Top-Talent soll es dem Vernehmen nach nicht mangeln.

International hat Sali die Aufmerksamkeit auf seinen Namen am Sonntagabend ohnehin nochmals gesteigert und mit einem Extrazusatz versehen: jüngster europäischer A-Nationalspieler aller Zeiten. Mit gerade einmal 15 Jahren und 264 Tagen ist der im Jahr 2006 geborene Jungprofi beim 2:0 in Liechtenstein in der 82. Minute in seinem ersten Länderspiel eingewechselt worden. Sali hat damit Martin Ödegaard abgelöst, der heute 22-jährige Norweger des FC Arsenal hatte einst im Jahr 2014 im Alter von 15 Jahren und 300 Tagen sein Debüt im A-Team gefeiert.