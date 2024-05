Titel-Hattrick perfekt: CGN Esports nach Overtime-Krimi erneut Challengers-Champion

CGN Esports ist auch 2024 eine heiße Aktie im deutschsprachigen Valorant-eSport. Beim ersten Split der Challengers fuhr das Team aus Köln dramatisch den dritten Titel in Serie ein.

Dabei war speziell das Best-of-three im Grand Final alles andere als rosig für den späteren Gesamtsieger gestartet. Auf der selbst gewählten Map Icebox gewann CGN keine einzige Runde und fing sich eine saftige 0:13-Klatsche, nach der das Team um Kapitän Benjamin Domgörgen prompt mit dem Rücken zur Wand stand. Entsprechend gefordert waren 'BennY' und Kollegen auf Breeze, wo sich ein enges Match entwickelte, das die Kölner schlussendlich mit 13:10 für sich entschieden.

In der Overtime: Kölner bleiben cool

Es musste also ein Entscheidungsspiel her, welches das Drama auf Split auf die Spitze trieb. Nach 24 Runden mit jeweils 12 Siegen gleichauf, ging es in die Overtime, die gemessen am bisherigen Spielverlauf überraschend schnell endete. Eine Runde Defense und eine Runde Offense benötigte CGN, um auf 14:12 zu stellen und sich erneut zum Challengers-Sieger der DACH-Region zu krönen.

Besonders dürfte für das Quintett vom Rhein dabei der Veranstaltungsort gewesen sein, an dem sich der dritte Challengers-Coup in Serie ereignete. Schließlich hatte Riot Games das XPERION in Köln zur Location des ersten Splits dieser Spielzeit erklärt, der damit zum Heimspiel für CGN wurde.

Vorjahr wiederholt sich

Unter entsprechend lautstarker Unterstützung lieferte der Lokalmatador im Rheinland ein Event ab, das fast unheimlich viele Parallelen zum Erfolg im zweiten Split des Vorjahres aufwies. Bereits 2023 war der große Rivale MOUZ in der Regular Season etwas besser unterwegs gewesen und in den Play-offs gleich zweimal auf CGN getroffen. Auch 2024 sollten beide Vergleiche an den Titelverteidiger gehen, wobei vor allem das jeweilige Endspiel spektakulär daherkam.

Umstände, die auch bei CGN selbst nicht alle Beteiligten glauben konnten. "Heilige Scheiße, wir haben schon wieder gewonnen", kommentierte der Serbe Dragan 'elllement' Milanovic die wiederholte Titelverteidigung. Etwas aufgeräumter gab sich der Brite Ross Pendleton. 'aNguiSt' in dem sozialen Netzwerk: "Viel Liebe an alle meine Mitspieler. Ihr habt heute unglaublich gespielt, Jungs."