THW Kiel verpflichtet Overby vom HC Erlangen

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel hat den norwegischen Nationalspieler Petter Overby verpflichtet. Bislang spielt der 29-Jährige noch beim Ligarivalen HC Erlangen.

Overby wird im Sommer zu den Zebras wechseln und unterschrieb in Kiel einen Zwei-Jahres-Vertrag. Der auslaufende Vertrag von Pavel Horak wird nach drei Jahren in Kiel hingegen nicht verlängert.



THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi zeigte sich über die Verpflichtung erfreut: "Petter bringt neben seiner Qualität auch die Mentalität mit, uns sofort helfen zu können und sich gemeinsam mit Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler die Belastung auf der Kreisläufer-Position zu teilen." Vom dänischen Topklub KIF Kolding-Kopenhagen war Overby 2018 in die Bundesliga gewechselt. Für die norwegische Nationalmannschaft erzielte er in bisher 93 Spielen 72 Treffer und gewann 2017 sowie 2019 WM-Silber.

Die Kieler sind amtierender deutscher Meister und stehen in der aktuellen Saison hinter dem SC Magdeburg auf Rang zwei der Tabelle.