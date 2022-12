"The Asp" profitiert nach Anlaufschwierigkeiten von Rechenfehler

Die Darts-WM hatte auch in der Abendsession am Sonntag wieder einige Hingucker zu bieten. Nathan Aspinall wurde seiner Favoritenrolle gerecht, ein Debütant überzeugte.

Der Kroate Boris Krcmar fasste sich ungläubig an den Kopf, als er seinen Fehler realisierte. Beim Stand von 1:1 nach Sätzen und 1:2 im dritten Satz nach Legs zielte er auf die Doppel-18 - und traf. Doch damit überwarf er sich, denn er hätte die Doppel 16 benötigt.

Ein schwerwiegender Fehler, den der Engländer Nathan "The Asp" Aspinall prompt ausnutzte. Statt des Ausgleichs nach Legs stand es plötzlich nach Sätzen 2:1 für die Nummer acht der "Order of Merit", die sich schließlich mit 3:1 durchsetzte und in die nächste Runde einzog. Ohnehin war es ein Spiel der verpassten Chancen für Krcmar, der im ersten Satz noch eine 2:0-Führung aus der Hand gab und so den zu Beginn strauchelnden Favoriten im Alexandra Palace zurück ins Spiel holte.

"Er hätte den ersten Satz gewinnen sollen. Ich war dann insgesamt aber in den richtigen Momenten genau da und habe meine Möglichkeiten genutzt", so Aspinall, der nun im Sechzehntelfinale steht, am Mikrofon von "Sport1".

Bestes WM-Spiel - Debütant Williams checkt die 164

So cool bei seinem Debüt: Scott Williams. picture alliance / empics

Für eine kleine Überraschung sorgte zuvor bereits Scott Williams im Duell mit seinem englischen Landsmann Ryan Joyce. Die beiden lieferten sich qualitativ das beste Match bei der WM bislang, beide hatten einen Average von über 100 - Novum bei dieser WM. Insgesamt fiel 17-mal die 180.

Bei seinem Debüt im Ally Pally zeigte sich der 32-Jährige, der erst vor vier Jahren begann, Darts zu spielen, ganz cool, spielte immer wieder mit dem Publikum und genoss die Atmosphäre. Highlight des Spiels war ein 164er-Checkout von "Shaggy", der am Ende 3:1 gewinnen konnte und in der nächsten Runde auf Rob Cross, den Weltmeister von 2018, treffen wird.

Ferner setzte sich am Abend der Belgier Mike De Decker mit 3:1 gegen Jeff Smith durch, Danny Baggish machte es gegen Matt Campell glatt in drei Sätzen.