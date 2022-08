Teuerster Backup der NFL: 49ers halten Garoppolo

Es ist schon eine Odyssee, die aber in Kalifornien stecken bleibt: Seit Monaten ist es quasi ein offenes Geheimnis, dass Jimmy Garoppolo keine Zukunft bei den San Francisco 49ers mehr hat. Trey Lance gehört die Zukunft. Und doch halten die Niners den Quarterback.

Die Seattle Seahawks, die Houston Texans, die Carolina Panthers oder zuletzt auch die Cleveland Browns: Jimmy Garoppolo ist im vergangenen halben Jahr mit so einigen Teams medial in Verbindung gebracht worden. Erst recht, als immer klarer und schließlich bestätigt wurde, dass der mobile Spielmacher Trey Lance das Vertrauen von Head Coach Kyle Shanahan erhält.

Der 22-jährige Quarterback, 2021 in der 1. Runde des NFL-Drafts (3. Stelle) ohnehin schon als langfristige Zukunftslösung geholt, soll das Gesicht der Niners werden. Und den seit 2017 engagierten Garoppolo eben ablösen. Der 30-jährige Routinier, mit den New England Patriots hinter Legende Tom Brady zweimal Super-Bowl-Sieger geworden, hat seit Jahren einen schweren Stand gehabt. Gerade in den entscheidenden Momenten sind dem seit 2014 in der Liga befindlichen Profi immer wieder Fehler oder Ungenauigkeiten unterlaufen.

Vertrag umstrukturiert

Doch ein neues Team hat sich für "Jimmy G" nie so richtig gefunden, weswegen es an diesem Montag und damit knapp zwei Wochen vor Start der neuen Regular Season folgende Verkündung gegeben hat: Die 49ers um General Manager und Ex-Safety John Lynch, seines Zeichens Super-Bowl-Sieger von 2003 mit den Tampa Bay Buccaneers, halten Garoppolo für die kommende Saison.

Das bedeutet: San Francisco strukturiert den 2018 ausgehandelten und bis 2023 geltenden Top-Vertrag um - in ein Papier, das nur noch ein Einjahresvertrag ist. Das alles wird versehen mit einer "no-trade" und "no-tag clause". Heißt im Umkehrschluss: "Jimmy G" wird 2022/23 definitiv komplett bei den 49ers verbringen und dafür garantierte 6,5 Millionen US-Dollar erhalten. Das macht den Athleten auf einen Schlag zum bestbezahlten Backup-Quarterback der National Football League. 500.000 US-Dollar an Boni sind zudem möglich - und wenn er am Ende gar aufläuft, kann das Salär bis auf neun Millionen US-Dollar angehoben werden.

Klar ist aber auch: 2023 kann Garoppolo frei verhandeln und sich einem neuen Team einschließen. San Fran hat hier kein Vetorecht mehr.