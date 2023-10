Terzic rechnet mit Hummels und Kobel - und warnt vor "außergewöhnlichen" Hoffenheimern

Erst die 2. Runde im DFB-Pokal, dann das Gipfeltreffen mit den Bayern - BVB-Trainer Edin Terzic betont dennoch, dass er aktuell keine Gedanken an das Bundesliga-Topspiel verschwende. Stattdessen gelte voller Fokus auf Hoffenheim. Zwei Stammspieler melden sich dafür wohl rechtzeitig fit.

Die nach dem turbulenten 3:3 gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende angeschlagenen Gregor Kobel und Mats Hummels stehen Borussia Dortmund in der anstehenden 2. Runde des DFB-Pokals gegen Hoffenheim am Mittwoch (18 Uhr, LIVE! bei kicker) offenbar wieder zur Verfügung. Das ließ Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Dienstag vor dem Spiel durchblicken.

"Bei Mats", der gegen Frankfurt einen Schlag abbekommen hatte, "sieht es gut aus, er fühlte sich gestern schon besser", sagte Terzic. Der BVB-Coach gehe davon aus, dass sein Innenverteidiger das Abschlusstraining "komplett durchführen kann".

Auch bei Kobel, der am Sonntag bereits in der 26. Minute verletzt ausgewechselt werden musste, verkündete Terzic gute Nachrichten. Die Diagnose nach eingehenden Untersuchungen ("Besonders bei Kopfverletzungen gehen wir sehr sensibel mit dem Thema um") lautet Nasenbeinprellung, was aber keine Ausfallzeit nach sich ziehen sollte. "Bis jetzt sieht es ganz gut aus, wir gehen davon aus, dass er heute ohne Maske und ohne Schiene trainieren kann", so Terzic.

Keine definitiven Ausfälle, aber "ein paar" Fragezeichen

Entsprechend fällt "Stand jetzt keiner für morgen definitiv aus", betonte Terzic, damit dürften auch Kapitän Emre Can und Felix Nmecha wieder Optionen sein. Terzic sprach dennoch von "Fragezeichen" hinter "ein paar" Spielern. Das Wörtchen Rotation könnte daher intern schon nochmal Thema werden, auch weil die Joker wie Youssoufa Moukoko (kicker-Note 2,5) gegen Frankfurt zu überzeugen wussten.

"Das ist immer eine Überlegung", gab Terzic zu. "Wenn man nur zwei spielfreie Tage hat, muss man auch über den Faktor Frische nachdenken. Wir haben bewiesen, dass wir einen sehr ausgeglichenen Kader haben und wir auf viele Dinge reagieren können."

Das nahende Bundesliga-Topspiel am Wochenende gegen den FC Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr) spiele bei den Planungen für die Aufstellung gegen Hoffenheim aber keine Rolle. "Der morgige Gegner und die Rahmenbedingungen lassen gar nicht zu, dass wir über irgendwas anderes nachdenken", sagte Terzic.

Hoffenheim? "Zwei außergewöhnlich gute Spiele, vor allem auswärts"

Als der Dortmunder Fußballlehrer über die Kraichgauer sprach, war ihm der Respekt vor dem Gegner anzumerken. "Wir wissen um die Schwere der Aufgabe", war da über den einzigen Bundesligisten, der alle bisherigen fünf Auswärtsspiele in dieser Saison gewonnen hat, zu hören. "Wir wissen um die Konterstärke der Hoffenheimer. Es geht darum, die Sinne zu schärfen."

Am 6. Bundesliga-Spieltag trafen die Schwarz-Gelben zum ersten Mal in dieser Spielzeit auf die TSG, Dortmund gewann mit 3:1. Aber: "Seither hatten sie drei Spiele und zwei davon waren außergewöhnlich gut, vor allem auswärts." Terzic merkte an, dass Hoffenheim sowohl in Bremen (3:2) als auch in Stuttgart (3:2) jeweils früh in Führung ging. "Sie waren von Anfang an da, darauf stellen wir uns ein."

Überrumpeln lassen will sich Dortmund vor eigenem Publikum gegen die auswärtsstarken Gäste nicht, schließlich bekommt man im Pokal keine zweiten Chancen, wie Terzic betonte. "Am Donnerstag wird es für eine Mannschaft nicht mehr weitergehen. Das macht den Reiz aus." Dabei soll es sich natürlich nicht um seine eigene handeln: "Wir werden uns gewissenhaft vorbereiten, um jedem zu zeigen, dass wir in diesem Wettbewerb richtig viel vorhaben."