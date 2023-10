Terzic: "Es gab Tormöglichkeiten, aber keine Torchancen"

In der Champions-League-Gruppe F muss Borussia Dortmund nach dem 0:0 gegen Milan weiter auf einen Sieg warten. Der BVB-Coach war daher hinterher nur teilweise zufrieden.

"Es war ein ausgeglichenes Spiel und ein deshalb auch ein verdientes Unentschieden", resümierte Edin Terzic nach dem Spiel bei "DAZN". "Ich glaube, wir waren in der ersten Hälfte noch einen Tick näher dran. In der zweiten Hälfte haben wir es gar nicht mehr geschafft, häufig gefährlich vors Tor zu kommen. Ich finde, wir haben gegen den Ball eine fleißige Leistung gezeigt und im Bereich des Einsatzes, des Willens und der Laufbereitschaft ein ordentliches Spiel gemacht", so der Dortmunder Coach weiter.

"Durchschlagskraft im letzten Drittel hat gefehlt"

Dabei gefiel dem 40-Jährigen keineswegs alles, was er am Mittwochabend sah. "Es gab Tormöglichkeiten, aber keine Torchancen", sagte Terzic - und erklärte anschließend genauer, was er damit meinte: "Was heute gefehlt hat, war die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Wir sind zwar sehr gut ins letzte Drittel gekommen und haben die Räume gefunden, die wir uns vorgenommen hatten. Dann aber kommt entweder der Ball rein und niemand ist in der Box, oder die Jungs stehen in der Box und wir spielen den Ball nicht richtig rein."

Hatte die Borussia vor der Pause zumindest einige dieser "Tormöglichkeiten" gehabt, wurde dies nach der Pause deutlich dünner. "In der zweiten Halbzeit haben wir das gegnerische Tor erstmals in der 75. Minute mit einem Torschuss (durch Joker Jamie Bynoe-Gittens; Anm. d. Red.) angegriffen. Dann hatten wir zwar noch eine gute Phase mit vielen hohen Balleroberungen, aber da haben wir dann zu wenig daraus gemacht", konstatierte Terzic.

Was dem Trainer fehlte: "Wir haben es nicht geschafft, im frontalen Eins-gegen-eins im letzten Drittel alles dafür zu tun, vorbeizukommen und gefährlich vor das Tor zu kommen. Wenn wir in diesen Situationen waren, haben wir auch ein bisschen die Ruhe vermissen lassen."

Optimist Terzic: "Der Erste ist auch nur drei Punkte entfernt"

Durch das Remis steht Dortmund nun nach zwei Spielen in der schwierigen Gruppe F mit Milan, Newcastle United und Paris St. Germain weiter auf Rang vier. Da die Engländer allerdings BVB-Bezwinger PSG am Mittwoch mit 4:1 besiegten, ist die Gruppe vorerst von Vorentscheidungen noch entfernt.

"Man sieht, was in der Gruppe alles möglich ist", sagt Terzic, "der Erste ist auch nur drei Punkte entfernt." Von Druck will er daher noch nichts wissen und kündigt vor dem richtungsweisenden Auswärtsspiel im St. James' Park in Newcastle am Mittwoch in zwei Wochen (25. Oktober) an: "Wir werden um jeden der zwölf Punkte, die noch zu holen sind, kämpfen."