Ter Stegen: "Ich bin bereit für den nächsten Schritt"

In Barcelona wird Marc-André ter Stegen verehrt, in der Nationalelf ist er nach der schweren Verletzung von Manuel Neuer nun gefordert. "Natürlich ist es mein Anspruch, die Nummer 1 zu sein", sagt der Schlussmann im Interview mit dem kicker.

Den letzten Titel hat die deutsche Nationalmannschaft im Jahr 2017 gewonnen, den Confederations-Cup. Im Tor seinerzeit: ter Stegen. "Wir waren damals ein richtig cooler Haufen", erinnert sich der mittlerweile 30-Jährige. "Wir waren bereit und hatten Lust, gemeinsam zu leiden und für den Anderen da zu sein. Außerdem wurde von uns nichts erwartet, es war wenig Druck da. Da könnten wir vielleicht etwas mitnehmen für die Zukunft."

Magere Bilanz wird wohl aufpoliert

Und eben jene Zukunft dürfte nach dem Schien- und Wadenbeinbruch von Manuel Neuer (36) in der DFB-Elf jenem Mann gehören, den sein Vereinstrainer Xavi kürzlich als einen der drei besten Keeper der Welt bezeichnet hat. Seit seinem Debüt in der Nationalelf im Jahr 2012 (3:5 gegen die Schweiz am 26. Mai) kommt ter Stegen lediglich auf 21,2 Prozent der möglichen Spielzeit, die Hälfte seiner 30 Länderspiele waren Testspiele. Mit dieser mageren Bilanz dürfte nun Schluss sein.

"Ich glaube, dass meine Leistungen in den vergangenen Jahren gestimmt haben und ich auch in der Nationalmannschaft gereift und bereit für den nächsten Schritt bin", betont ter Stegen. "Natürlich ist es mein Anspruch, die Nummer eins zu sein: Bei Barca, aber auch in der Nationalmannschaft. Und ich werde alles dafür tun, dass ich in der Position, die ich jetzt einnehme, meine maximale Leistung zeigen und dem Team helfen kann."

Ich möchte auch in der Nationalmannschaft ein wichtiger Spieler sein. Marc-André ter Stegen

Mit Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Torwarttrainer Andreas Kronenberg habe es noch kein Gespräch gegeben über die neue Rolle. "Wir werden im März vor den nächsten Länderspielen zusammenkommen, die WM aufarbeiten und die Situation analysieren", sagt ter Stegen. "Der Trainer wird dann die Entscheidungen treffen, die er treffen muss. Ich glaube auch, dass er seine neuen Ideen sehr konsequent durchziehen wird und sich personell einiges verändert."

Bei der anstehenden Heim-EM im Jahr 2024 zwischen den Pfosten zu stehen, sei sein Anspruch. "Das ist mein Ziel, natürlich", beteuert der Keeper des FC Barcelona, der aktuell eine überragende Saison in La Liga spielt und vor der Partie in Almeria an diesem Sonntag (18.30 Uhr, live im kicker-Ticker) in 22 Ligaspielen nur sieben Gegentore schlucken musste. "Ich möchte auch in der Nationalmannschaft ein wichtiger Spieler sein. Deshalb ist es für mich jetzt wichtig, dass ich bei Barcelona und in der Nationalmannschaft viel spiele und meine Leistung bringe."

Ich hoffe, er hat eine gute Reha-Zeit und kommt stark zurück. Das wünsche ich mir für ihn von menschlicher Seite, aber auch als Fußballer und Kollege. Marc-André ter Stegen über Manuel Neuer

Neuer hatte unlängst im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" angekündigt, dass er sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalelf ins Tor zurückkehren möchte.“ Ob er ihm zutraue, dass sein Nationalelf-Konkurrent wieder in alter Stärke zurückkehrt, erwidert ter Stegen: "Ich wünsche es für ihn, weil er einfach ein toller Torwart ist. Ich denke, dass es jetzt gerade noch weit entfernt ist, dass er wiederkommt. Ich hoffe, er hat eine gute Reha-Zeit und kommt stark zurück. Das wünsche ich mir für ihn von menschlicher Seite, aber auch als Fußballer und Kollege." Kontakt habe es mit Neuer bereits gegeben. "Ich habe ihm nach dem Vorfall eine Nachricht geschrieben, auf die er auch geantwortet hat."

