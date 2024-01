Tennisprofi Zverev für die Australian Open in toller Form

Der Deutsche Alexander Zverev zählt zu den besten zehn Tennisspielern der Welt. Die Australian Open wiederum gehören zu den weltweit vier wichtigsten Turnieren im Tennis. Übernächsten Sonntag geht es los.

Alexander Zverev scheint dafür gut in Form zu sein. Das war am Freitag beim United Cup in Australien zu sehen: Er sorgte zusammen mit Laura Siegemund dafür, dass das deutsche Tennisteam dort das Halbfinale erreichte.

Die beiden hatten zusammen gegen ein Team aus Griechenland gewonnen. Kurz zuvor hatte Zverev gegen Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 6:4 gewonnen und sorgte damit im Viertelfinal-Duell für den 1:1-Ausgleich.

"Ich denke, wir haben es verdient, im Halbfinale zu stehen. Wir hatten zwei gute Gruppenspiele und haben heute ein starkes Viertelfinale gespielt", sagte Zverev.

Das deutsche Team trifft nun an diesem Samstag (7.30 Uhr) auf Gastgeber Australien.