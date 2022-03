Tendenz: Ohne Andrich in Bergamo

Am Donnerstag in Bergamo muss Trainer Gerardo Seoane auf Karim Bellarabi und voraussichtlich auch weiterhin auf Robert Andrich verzichten. Unabhängig fordert der Schweizer den vollen Fokus auf Atalanta - trotz des anstehenden Derbys gegen den 1. FC Köln.

Natürlich weiß Gerardo Seoane, dass die Bayer-Fans jetzt schon dem Derby gegen den 1. FC Köln am Sonntag entgegenfiebern. Umso mehr fordert er von seinen Profis die volle Konzentration auf das Achtelfinal-Hinspiel in Bergamo.

"Für ein Weiterkommen braucht es zwei Spiele, vier gute Halbzeiten, eine gewisse Konstanz in beiden Spielen", weiß der Werkself-Trainer und warnt: "Eine schlechte Halbzeit kann dir das Viertelfinale kosten. Deshalb sind wir gut beraten, den Fokus voll auf den Donnerstag zu setzen. Danach werden wir abrechnen, wie es mit den Kräften für Sonntag aussieht."

In der Lombardei wird Seoane wohl weiterhin auf Robert Andrich, der seit zwei Wochen mit einer Kniereizung kämpft, verzichten müssen. "Er trainiert immer noch individuell und es ist fraglich, ob er am Donnerstag dabei sein wird", erklärt der Schweizer und zeigt sich eher pessimistisch: "Die Tendenz geht Richtung Nein für Donnerstag." Für den defensiven Mittefeldspieler, der bestenfalls für den Notfall auf der Bank sitzen könnte, wird Exequiel Palalcios in die Doppelsechs rutschen.

Definitiv ausfallen wird in Bergamo Karim Bellarabi. Der Rechtsaußen steht trotz guter Fortschritte nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel noch nicht im Mannschaftstraining. Seoane: "Karim kommt nicht infrage für Donnerstag. Für Sonntag wird es eng. Es gibt sicher eine Möglichkeit, aber das ist noch schwer einzuschätzen."

Heilungsprozess bei Schick verläuft "sehr positiv"

Noch deutlich mehr Zeit wird Torjäger Patrik Schick für sein Comeback benötigen, der an einem tiefsitzenden Faserriss in der Wade laboriert, in einem Bereich, der "nicht so gut durchblutet ist", so Seoane.

Grundsätzlich ist die Prognose dennoch günstig. "Der Heilungsprozess verläuft sehr positiv. Er kann jetzt mit dem Aufbautraining auf dem Platz beginnen", so der Trainer. In den kommenden vier Partien gegen Bergamo (Hin- und Rückspiel), Köln und Wolfsburg erwartet der Trainer den tschechischen Nationalstürmer allerdings nicht zurück: "Es wäre erstaunlich, wenn er vor der Nationalmannschaftspause noch spielen wird."

