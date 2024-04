Ten Hag verlässt PK abrupt - Garnacho sorgt bei X für Ärger

Manchester United stolpert dem Saisonfinale entgegen. Nach dem 2:2 in Bournemouth ging Trainer Erik ten Hag eine Frage zu weit - während Alejandro Garnacho vielsagende "Likes" verteilte.

Plötzlich hatte es Erik ten Hag eilig. Schon bevor auf der Pressekonferenz nach dem 2:2 in Bournemouth am Samstag die letzte Frage gestellt wurde, wollte Manchester Uniteds Trainer aufbrechen. Er blieb zunächst sitzen, doch als er sie dann hörte, hatte er endgültig genug: "Das werde ich nicht kommentieren", meinte er knapp und verließ abrupt den Raum.

Ein Reporter hatte ten Hag darauf aufmerksam gemacht, dass ManUnited die schlechteste Abschlussplatzierung droht, seit es die Premier League gibt: Sollte der Rekordmeister, der sechs Spieltage vor dem Saisonende nur noch Siebter ist, noch eine weitere Position abrutschen, wäre sogar 2013/14, das Jahr eins nach Sir Alex Ferguson, unterboten.

Kein Premier-League-Klub lässt in dieser Saison mehr Torschüsse zu

Die neue Euphorie, die sich nach dem umjubelten Einstieg von Jim Ratcliffe und dem Einzug ins FA-Cup-Halbfinale (4:3 n.V. gegen Liverpool) kurzzeitig breitgemacht hatte, hat Old Trafford längst wieder verlassen, und ten Hag hat damit spürbar zu kämpfen. Der Niederländer, dessen Zukunft zunehmend ungewiss ist, beklagt Woche für Woche die in der Tat lange Ausfallliste und glaubt weiterhin an die Champions-League-Qualifikation, die in Wahrheit Woche für Woche unrealistischer wird.

Zehn Punkte trennen die Red Devils, die in Bournemouth zum vierten Mal nacheinander sieglos blieben, vom Vierten Aston Villa und vom Fünften Tottenham Hotspur, wobei fraglich ist, ob der fünfte Platz überhaupt für die Königsklasse reicht. Vor allem aber haben die Leistungen derzeit - und über die gesamte Saison betrachtet - nichts mit Champions-League-Fußball zu tun.

Die Tordifferenz ist negativ (47:48), und tatsächlich hat kein Premier-League-Klub 2023/24 mehr gegnerische Torschüsse zugelassen als ManUnited, nicht mal die designierten Absteiger Sheffield und Burnley, auf die ten Hags Mannschaft als nächstes trifft. Beim Tabellenzwölften Bournemouth rettete Kapitän Bruno Fernandes mit seinem Doppelpack einen glücklichen Punkt. Dass ten Hag danach sagte, "wir haben alles gegeben", konnte man demnach auch als schlechtes Zeichen werten.

Garnacho musste zur Pause runter, weil ten Hag "mehr Qualität" bringen wollte

Vor allem aber passte das nicht zu dem, was der Trainer über Diogo Dalot und Alejandro Garnacho sagte. "Wir hatten auf der rechten Seite defensiv einige Probleme in der ersten Halbzeit, das haben wir in der Pause repariert", lautete seine Erklärung dafür, dass Garnacho schon nach 45 Minuten Feierabend machen musste. Dieser habe "nur gestern" trainiert. "Wir dachten, wir bringen Energie und etwas mehr Qualität - Qualität im Sinne von Zusammenarbeit und Geschlossenheit auf der rechten Seite", über die beide Gegentore gefallen waren.

Als ein bekannter ManUnited-Fan ten Hag dafür in zwei Beiträgen auf X harsch kritisierte und ihm unter anderem vorwarf, den 19-jährigen Argentinier damit zum Sündenbock zu erklären, erhielt er jeweils ein "Like", das noch für Ärger sorgen dürfte: von Garnacho selbst nämlich. Später entfernte dieser sie zwar wieder, doch da war es schon zu spät. Ten Hag darf sich vor dem FA-Cup-Halbfinale bei Zweitligist Coventry City am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf weitere unliebsame PK-Fragen einstellen.