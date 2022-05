"Tausende Fans mit gefälschten Eintrittskarten"

Die UEFA hat den stark verspäteten Anpfiff beim Champions-League-Finale mit Fehlverhalten von Liverpooler Anhängern begründet.

Demnach seien "die Drehkreuze auf der Liverpooler Seite von Tausenden von Fans blockiert" worden, "die gefälschte Eintrittskarten erworben hatten, die an den Drehkreuzen nicht funktionierten", heißt es am Samstagabend in einem UEFA-Statement.

Und weiter: "Dies führte zu einem Stau von Fans, die versuchten, ins Stadion zu gelangen. Infolgedessen wurde der Anpfiff um 35 Minuten verschoben, um möglichst vielen Fans mit echten Eintrittskarten den Zugang zu ermöglichen."

Als das Finale zwischen Liverpool und Real Madrid schließlich um 21.37 Uhr beginnen konnte, war das Chaos rund um das Stade de France jedoch noch nicht vorbei. "Als die Zahl der Fans vor dem Stadion nach dem Anpfiff weiter anstieg, wurden sie von der Polizei mit Tränengas auseinandergetrieben und aus dem Stadion vertrieben", so die UEFA, die den Betroffenen ihr "Mitgefühl" aussprach.

Man werde "die Angelegenheit gemeinsam mit der französischen Polizei, den Behörden und dem Französischen Fußballverband eilig weiter prüfen".