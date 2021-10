Talent Kabadayi fehlt den Bayern monatelang

Am Mittwochabend fertigte der FC Bayern Dynamo Kiew mit 5:0 ab, davor in der Youth League mussten sich die jungen Münchner mit einer 0:4-Niederlage abfinden. Besonders schmerzhaft bei den Youngstern war die Verletzung von Flügelstürmer Yusuf Kabadayi.

Der 17-Jährige, der als deutsches Top-Talent gilt, zog sich eine Ecks-Gelenk-Sprengung in der Schulter zu, zwei der drei Bänder sind gerissen. Der Junioren-Nationalspieler wird der U 19 voraussichtlich bis Ende des Jahres fehlen, erst im Januar wohl wieder zum Team stoßen. So lange soll die Genesung von Kabadayi dauern, heißt es in München.

Der Flügelstürmer genießt nicht nur am Campus beim deutschen Rekordmeister, sondern auch in der Liga großes Ansehen. Einige Bundesligisten haben sich bereits über ihn informiert. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, doch auch die Bayern würden ihr Top-Talent gern halten.

In erster Linie aber geht es jetzt für ihn darum, die Verletzung auszukurieren und baldmöglichst wieder zurückzukommen.