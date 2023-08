Szilagy erklärt den Coup: Perez de Vargas wechselt 2025 nach Kiel

Der THW Kiel plant die Mannschaft der Zukunft und lotst dafür einen überaus prominenten Namen in den hohen Norden: Barça-Kapitän Gonzalo Perez de Vargas (32) wechselt zum Rekordmeister - allerdings erst 2025.

Über diesen Wechsel war in der jüngeren Vergangenheit spekuliert worden, am Dienstagabend machte der THW Kiel Nägel mit Köpfen. Weltklasse-Keeper Gonzalo Perez de Vargas schließt sich tatsächlich dem amtierenden deutschen Meister an - allerdings erst zur Saison 2025/26. Wie die Kieler auf ihrer Website mitteilten, erhält der spanische Nationaltorhüter in Diensten des FC Barcelona einen Vierjahresvertrag bis 2029, den er bereits unterzeichnet hat.

"Als Leistungssportler möchte ich eine der schwierigsten Herausforderungen im Handball annehmen, nämlich in der besten Liga der Welt zu spielen", wird Perez de Vargas von seinem künftigen Arbeitgeber zitiert: "Für mich war immer klar: Wenn es nach Deutschland geht, dann nur zum THW Kiel. Neben Barça ist der THW für mich der größte Verein der Welt."

In den "unzähligen" Duellen mit den Kielern habe er "immer die Atmosphäre genossen". Und: "Siege gegen den THW Kiel waren und sind für mich immer etwas Besonderes. Ich freue mich darauf, ab 2025 mit dem THW Kiel Siege feiern zu können."

Auch "weiche" Faktoren entscheidend

Perez de Vargas ist ein Torhüter des obersten Regals, der nach dem Abschied von Niklas Landin in diesem Sommer für zwei Saisons wohl fehlen wird. Geschäftsführer Viktor Szilagyi erklärt den Coup: "Wir sind glücklich, dass wir Gonzalo mit dem Gesamtpaket THW Kiel begeistern konnten. Zu diesem gehört unser Zukunfts-Konzept für die Mannschaft, das einem ehrgeizigen und anspruchsvollen Top-Star des Handballs die Chance auf Titelgewinne ermöglicht. Dazu gehören aber auch 'weiche' Faktoren wie unsere Geschichte, bestimmt auch unser exzellenter Ruf in Europa als verlässlicher Arbeitgeber und das Erlebnis, in jedem Heimspiel von 10.000 Fans unterstützt zu werden."

Mit den aktuellen Keepern Tomas Mrkva und Neuzugang Vincent Gerard sieht Szilagyi den THW "gut aufgestellt, aber wenn man auch nur die kleinste Möglichkeit hat, einen Spieler wie Gonzalo nach Kiel zu holen, sollte man diese ergreifen".

Perez de Vargas wird - egal, was in den kommenden beiden Spielzeiten passiert - als hochdekorierter Profi nach Kiel wechseln. In seiner Vita stehen über 150 Länderspiele, mit Spanien gewann er als Schlüsselfigur zweimal die EM (2018 und 2020) sowie Bronze bei Olympia 2020 und Bronze bei den Weltmeisterschaften 2021 und 2023.

Mit Barcelona holte der noch bis 2025 gebundene Torhüter mitunter zehn spanische Meisterschaften, elf Pokalsiege, viermal die Champions League und viermal die Klub-WM.