Swiatek überragt erneut - Sabalenka hofft auf Finalniederlage

Jessica Pegula war bereits ins Endspiel der WTA Finals gerauscht - Iga Swiatek folgte ihr nun ähnlich überzeugend. Die unterlegene Nummer eins Aryna Sabalenka dürfte einen klaren Wunsch fürs Finale haben.

Zwei Spielerinnen haben die WTA Finals in Cancun dermaßen dominiert, dass ihr Aufeinandertreffen im Finale eine fast schon logische Angelegenheit ist. Nach Jessica Pegula, die mit vier Siegen ohne Satzverlust bereits das Endspiel erreicht hatte, tat es ihr Iga Swiatek gleich - mit vier Siegen ohne Satzverlust.

In der Nacht auf Montag (MEZ) bezwang die 22 Jahre junge Polin die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka in einem Match, das bereits am Vortag begonnen, aber wegen der schlechten Wetterverhältnisse vertagt werden musste, souverän mit 6:3, 6:2 und hat damit im Verlauf des Turniers mit den acht besten Tennisspielerinnen der Welt gerade einmal 19 Spiele abgegeben. Mit weniger hatte laut WTA letztmals Justin Henin 2007 bei dem Event das Finale erreicht.

Insgesamt hat Swiatek ihre jüngsten zehn Matches allesamt gewonnen und durch diesen Endspurt die Chance, Sabalenka im letzten Moment noch vom Weltranglistenthron zu stoßen und wie 2022 das Jahr ganz oben zu beenden.

Von der Weltrangliste will Swiatek noch nichts hören

Dazu muss Swiatek das Finale gegen Pegula gewinnen, insofern dürften Sabalenkas Sympathien dabei klar verteilt sein. Die Belarussin hatte Swiatek vor zwei Monaten als Nummer eins abgelöst. "Wir können darüber morgen nach dem Spiel sprechen", wollte Swiatek nach ihrem Triumph über Sabalenka noch nichts von der Weltrangliste hören. "Das Match wird das schwerste."

Zumindest hat Pegula, die sich im Vorjahr noch mit drei Niederlagen von den WTA Finals verabschiedet hatte, in den vergangenen Tagen nicht den Hauch einer Schwäche gezeigt. Die Nummer eins, drei und vier hat die Weltranglistenfünfte im Einzel (und Weltranglistenerste im Doppel) in Cancun bereits bezwungen, jetzt will sie auch die Nummer zwei knacken.

Im Doppel hatte sich Pegula an der Seite von Cori Gauff in der Gruppenphase verabschiedet. Im Finale treffen Laura Siegemund und Vera Zvonareva auf Nicole Melichar-Martinez und Ellen Perez.