Stuttgart rüstet weiter nach: Champions-League-Profi Ivankovic kommt sofort

Im Kampf gegen den Abstieg rüstet der TVB Stuttgart weiter nach: Kurz vor Ablauf der Wechselfrist gab der Bundesliga-Zwölfte die Verpflichtung von Ante Ivankovic bekannt. Ein Sommer-Abgang steht derweil auch fest.

Der TVB Stuttgart hat in diesem Winter schon zweimal auf dem Spielermarkt zugeschlagen, die Kreisläufer Manuel Späth und Martin Slaninka kamen. Am Dienstag wurde der nächste Deal eingetütet: Wie die Schwaben mitteilten, wechselt Ante Ivankovic "mit sofortiger Wirkung" zum Bundesliga-Zwölften. Der linke Rückraumspieler kommt vom slowenischen Champions-League-Teilnehmer RK Celje ins deutsche Oberhaus. Beim TVB erhält der wurfgewaltige Kroate einen Vertrag bis 30. Juni 2026.

"Wir waren lange auf der Suche nach einem Ersatz für Jonas Truchanovicius", erklärt Geschäftsführer Jürgen Schweikardt und fügt an: "Die Handball-Bundesliga beweist jede Woche aufs Neue ihre Leistungsdichte. Umso mehr freut es uns, dass wir jetzt mit Ante einen hochtalentierten Spieler verpflichten konnten, der darüber hinaus bereits Erfahrungen auf höchstem Niveau in der Champions League sammeln konnte."

Der 23-Jährige war zur Saison 2021/22 von seiner ersten Profi-Station bei RK Dubrava zu RK Celje gewechselt. In der laufenden Champions- League-Saison erzielte der Rechtshänder 37 Tore in zehn Spielen. "Ich freue mich sehr auf meine Zeit in Stuttgart und in der stärksten Liga der Welt", sagt Ivankovic, der von der Erfüllung eines Kindheitstraums spricht: "Dem Team möchte ich schnellstmöglich weiterhelfen, um die Ziele des Vereins gemeinsam zu erreichen. Ich bin gespannt, den Klub und das gesamte Umfeld kennenzulernen."

Nicolaus verlässt den TVB gen Bietigheim

Einen Abgang hatten die Stuttgarter am Dienstag aber auch zu vermelden: Eigengewächs Fynn Nicolaus wird den Verein zum Saisonende verlassen. Der Rückraumlinke durchlief die U 17 des TVB, ehe er bereits mit 16 Jahren sein Profidebüt feierte. Nicolaus ist der jüngste Akteur in der Stuttgarter Vereinsgeschichte, der 100 Bundesliga-Spiele aufweisen kann.

"Wir hätten sehr gerne mit Fynn weiter zusammengearbeitet", gesteht Schweikardt: "Leider hat sich Fynn anders entschieden. Seine Beweggründe mehr Spielzeit und eine größere Rolle zu bekommen, können wir natürlich nachvollziehen. Trotzdem tut es weh, einen Jungen aus dem eigenen Nachwuchs vorerst einmal ziehen lassen zu müssen." Die Tür also für Nicolaus ist nicht zu.

Zumal er keinen großen Umzug stemmen muss: Ab Sommer geht der gebürtige Schwabe für die SG BBM Bietigheim, den aktuellen Tabellenzweiten der 2. Liga, auf Torejagd.