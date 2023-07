Große Show von Ngoumou und Cvancara

Borussia Mönchengladbach hat auch das zweite Turnierspiel in Heimstetten gewonnen. Mit einer furiosen Leistung gelang ein klarer 5:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart.

Im zweiten Spiel des Turniers in Heimstetten brachte Gladbach-Trainer Gerardo Seoane eine Elf mit deutlich mehr Bundesliga-Erfahrung. Marvin Friedrich (Magen-Darm-Infekt) musste krankheitsbedingt passen, außerdem kamen Florian Neuhaus (Zerrung), Nico Elvedi und Robin Hack nicht zum Einsatz. Beim VfB Stuttgart stand Zugang Alexander Nübel zwischen den Pfosten.

Seoane testete dieses Mal Ko Itakura im Mittelfeld. Der Japaner bildete vor der Dreierkette mit Julian Weigl die Doppelsechs. Franck Honorat kam wieder auf der rechten Seite als Schienenspieler zum Einsatz.

Das erste Ausrufezeichen der Partie setzte Nathan Ngoumou. Nach einem langen Ball konnte Clinton Mola nicht klären. Der Franzose erkämpfte sich den Ball und zog mit seinem enormen Tempo unwiderstehlich davon. Kaltschnäuzig schloss Ngoumou, der sein drittes Tor in der Vorbereitung erzielte, auch noch zur Gladbacher Führung ab.

Fohlen mit eindrucksvoller Leistung

Die Borussia suchte immer wieder den direkten Weg in die Spitze, trug ihre Angriffe dabei mit hoher Geschwindigkeit vor. So auch beim 2:0, als es über den rechten Flügel ging. Honorats Hereingabe nach starker Verlagerung von Alassane Plea verwertete Tomas Cvancara - das 2:0 in der 14. Minute. Nur wenige Minuten später spielte Ngoumou erneut seine Geschwindigkeit aus, scheiterte mit dem Abschluss allerdings an Nübel. Eine eindrucksvolle Leistung der Fohlenelf im ersten Durchgang mit einer klaren Führung, die sogar noch hätte höher ausfallen können. Cvancara setzte den Ball, wieder nach einem feinen und schnell vorgetragenen Angriff, aber ans Außennetz.

Ngoumou hat einen Lauf - und Cvancara dreht auf

Nach der Pause änderte sich zunächst das Bild. Der VfB fand besser in die Begegnung und konnte sich in der Offensive zeigen. Silas brachte die Schwaben nach einem Abpraller heran (33. Minute). Ein kurzes Aufbäumen, ehe die Borussen wieder den Turbo zündeten und über Honorat und Ngoumou auf 3:1 erhöhten. Für Ngoumou schon das vierte Tor in der Vorbereitung; er hat jetzt bei den drei letzten Testspieleinsätzen (Saarbrücken, Ingolstadt, Stuttgart) jedes Mal hat er getroffen.

Doch die große Ngoumou-Show war damit immer noch nicht vorbei. Mit einer schönen Flanke fand er im Strafraum Cvancara, der per Kopf zum 4:1 verwertete. Auch für den Tschechen das zweite Tor des Tages, dessen Torhunger damit immer noch nicht gestillt war: In der 56. Minute setzte der Angreifer auch noch einen direkten Freistoß in die Maschen des Stuttgarter Tores.

Ein insgesamt furioser Auftritt der neuformierten Borussen-Elf, dem die Schwaben nichts entgegenzusetzen hatten. Mit zwei Siegen sicherte sich die Seoane-Elf den Cup-Sieg in Heimstetten.