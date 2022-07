Sturm zu den Sharks - Greiss unterschreibt in St. Louis

Thomas Greiss bleibt der NHL erhalten. Der deutsche Keeper unterschrieb nach seinem Abschied aus Detroit einen Vertrag in St. Louis. Der frisch gebackene Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm wechselte derweil nach Kalifornien.

Der 36-jährige Greiss einigte sich unmittelbar nach Beginn der "Free-Agent"-Periode am frühen Abend deutscher Zeit mit dem Stanley-Cup-Sieger von 2019 auf einen Vertrag bis 2023 und erhält in der kommenden Saison 1,25 Millionen US-Dollar.

Kurios: Die Red Wings hatten zuvor Ville Husso verpflichtet, der in der vergangenen Saison bei den Blues starke Leistungen gezeigt hatte. Sein Vertrag lief aber aus. Damit tauschten beide Klubs faktisch ihre etatmäßigen Nummer-zwei-Torhüter.

Für Greiss ist St. Louis nach San Jose, Phoenix, Pittsburgh, den New York Islanders und Detroit bereits die sechste NHL-Station.

Sturm zu den Sharks

Später am Mittwochabend wurde auch klar, dass Nico Sturm nicht bei Stanley-Cup Sieger Colorado Avalanche bleibt. Der deutsche Stürmer unterschrieb bei den San Jose Sharks, die mehrheitlich dem deutschen SAP-Mitgründer Hasso Plattner gehören, einen Dreijahresvertrag. Sein Jahresgehalt liegt bei zwei Millionen US-Dollar.

Sturm war erst nach dem Jahreswechsel von der Minnesota Wild zum späteren Champion Colorado gewechselt und hatte für die Avalanche 21 Spiele in der Hauptrunde und 13 in den Play-offs absolviert, in denen er insgesamt fünf Assists verbuchte. Zuvor hatte Sturm für die Wild in der Hauptrunde 2021/22 neun Tore und acht Vorlagen in 53 Spielen erzielt.

Der gebürtige Augsburger war 2019 nach drei Jahren an der Clarkson University (NCAA) in den Profibereich der Wild-Organisation gewechselt.