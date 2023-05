Sturm: "Wenn man die beste Mannschaft rauskegelt ..."

Deutschlands Eishockey-Nationalspieler haben nach der Ankunft in Riga vor dem WM-Viertelfinale gegen die Schweiz großes Selbstbewusstsein demonstriert.

"Die Schweiz hat eine super Mannschaft, aber wenn wir unser Spiel durchziehen, werden wir auch gewinnen", sagte der beim SC Bern aktive Angreifer Dominik Kahun am Mittwoch in der lettischen Hauptstadt.



Dort trifft die Auswahl des DEB am Donnerstag (15.20 Uhr) auf den bislang starken Sieger der Gruppe B. "Das ist wahrscheinlich die beste Mannschaft im Turnier", sagte NHL-Stürmer Nico Sturm. "Ich finde das super. Denn wenn man die beste Mannschaft im Turnier rauskegelt, hat man auch danach eine Riesenchance."

Niederberger: "Schön, wieder hier zu sein"

Bereits vor zwei Jahren hatte Deutschland ebenfalls in Riga das WM-Viertelfinale gegen die Schweiz in Riga gewonnen. "Es ist einfach schön, wieder hier zu sein", sagte Torhüter Mathias Niederberger.

Bereits 2010 im WM-Viertelfinale in Mannheim hatte Deutschland die favorisierten Schweizer besiegt und auch bei Olympia 2018 auf dem Weg zur Silbermedaille in Pyeongchang das erste K.-o.-Spiel gegen den Erzrivalen gewonnen. "Es gibt hier keinen, der groß in Erinnerungen schwelgt. Das ist alles Schnee von gestern. Wir konzentrieren uns alle auf morgen", sagte Sturm.