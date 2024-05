Sturm, Szuber und Wagner fehlen gegen USA: DEB nominiert auch Ugbekile und Kastner

Vor dem zweiten Turnierspiel gegen die USA hat der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) auch Verteidiger Colin Ugbekile und Maximilian Kastner endgültig für das WM-Turnier nominiert.

Das deutsche Nationalteam hat seinen Auftaktsieg gegen die Slowakei (6:4) am Freitagabend womöglich teuer erkauft. Denn vor dem zweiten Spiel am Samstag gegen die USA (20.20 Uhr) fehlten gleich drei Spieler der ersten Partie im Aufgebot von Bundestrainer Harold Kreis. In der Abwehr waren dies sowohl Fabio Wagner, der gegen die Slowaken zwischenzeitlich angeschlagen ausschied, als auch Max Szuber, der in der Schlussphase der Partie nach einem geblockten Schuss ebenfalls Schmerzen hatte.

Auch Sturm fehlt gegen die USA

Weil also gleich zwei Abwehrspieler fehlen, nominierte der Verband mit Ugbekile von den Iserlohn Roosters einen sechsten Verteidiger, der an der Seite von Tobias Fohrler in der dritten Formation eingesetzt werden soll. Zu Kapitän Moritz Müller gesellt sich statt Szuber daher Lukas Kälble. Ein weiterer Verteidiger steht Kreis in Ostrava im Moment nicht mehr zur Verfügung.

Aber auch im Angriff fehlte mit Nico Sturm von NHL-Klub San Jose Sharks ein erfahrener Akteur, sodass Maximilian Kastner in die vierte Formation rückte, während Tobias Eder Sturm als Mittelstürmer ersetzte. Insgesamt startete Kreis damit mit zwei Spielern weniger im Aufgebot gegen die USA als möglich.

Reichel als heißer Favorit auf Platz 25

Damit ist nur noch ein freier Platz im 25er-Kader, den jede Nation bei der Weltmeisterschaft melden darf. Mit Joshua Samanski (22) und dem erst am gestrigen Freitag eingetroffenen noch 21-jährigen Lukas Reichel gibt es aber noch zwei sich derzeit bereits in Tschechien befindende Kandidaten. Dabei gilt der bereits 89-malige in der NHL für die Chicago Blackhawks aufgelaufene Reichel als klarer Favorit. Der Kreativspieler könnte am Montag (20.20 Uhr) gegen Schweden sein Debüt bei der WM 2024 geben. Er war erst am Samstagmorgen erstmals in Ostrava auf dem Eis gestanden.