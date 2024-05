Sturm räumt ab: Kiteishvili als Spieler der Saison ausgezeichnet - Ilzer bester Trainer

Nach dem Sieg im ÖFB-Cup kann Sturm Graz seine Erfolgssaison am Wochenende mit dem Meistertitel und dem Double-Gewinn krönen. Bereits davor dürfen sich Spielmacher Otar Kiteishvili und Cheftrainer Christian Ilzer über den Gewinn zweier individueller Titel freuen: Der Georgier wurde zum Spieler der Saison gewählt, sein Coach zum Trainer der Saison.

Nach zehn Jahren durchgehender Dominanz von Red Bull Salzburg steht Sturm Graz kurz davor, die Serie der Mozartstädter in der Bundesliga zu durchbrechen. Mit zwei Punkten Vorsprung gehen die Steirer in den abschließenden Spieltag und können sich am Sonntag erstmals seit 13 Jahren wieder zum Meister krönen. Nach dem Erfolg im ÖFB-Cup ist der Double-Gewinn in Greifweite, an dem mit Spielmacher Otar Kiteishvili und Cheftrainer Christian Ilzer zwei Protagonisten besonders beteiligt waren. Die beiden Stützen wurden daher auch von den Präsidenten, Managern und Trainern der Bundesliga zum Spieler bzw. Trainer der Saison gewählt.

Die Auszeichnung "Spieler der Saison" geht somit bereits zum dritten Mal in den vergangenen sieben Spielzeiten nach Graz. Mit neun Toren und fünf Assists zählt Kiteishvili in seiner sechsten Saison in der Steiermark zu den absoluten Schlüsselspielern und durfte bereits zum zweiten Mal mit seinem aktuellen Klub über den Sieg im ÖFB-Cup jubeln. Der 28-jährige Georgier zeigt sich nach seiner Wahl sehr stolz: "Diese Auszeichnung ist eine riesige Ehre und freut mich ungemein. Sie ist eine Bestätigung der harten Arbeit, die sowohl ich persönlich, vor allem aber auch die ganze Mannschaft in dieser Saison geleistet hat. Spieler der Saison zu werden ist großartig, als Mannschaft haben wir aber bekanntlich noch unser größtes Ziel am Wochenende vor uns - danach können wir hoffentlich gemeinsam feiern."

Auf den weiteren Plätze folgen Teamkollege Alexander Prass, Rapids Marco Grüll, Salzburgs Oscar Gloukh und LASK-Spielmacher Robert Zulj.

Salzburg holt zwei Auszeichnungen

Etwas zu feiern hat auch sein Coach Christian Ilzer, der sich wie schon im Vorjahr erneut bei der Wahl zum "Trainer der Saison" gegen seine Kollegen durchsetzen konnte. Der 46-jährige Coach der Steirer verwies Markus Schopp (Hartberg), Peter Pacult (Austria Klagenfurt), Thomas Silberberger (WSG Tirol) und Gerald Scheiblehner (Blau-Weiß Linz) auf die weiteren Plätze und landete bereits zum vierten Mal in Folge in den Top Drei. Nach zwei Vize-Meistertiteln sowie ÖFB-Cup-Siegen steht der gebürtige Steirer heuer auch vor dem Gewinn seiner ersten Meisterschaft. "Die Wahl zum Trainer der Saison ist eine Ehre und freut mich natürlich sehr! Diese Auszeichnung nehme ich gerne in diese wichtige Woche mit und teile sie gleichzeitig mit meinem Trainerteam sowie der gesamten Mannschaft", erklärt Ilzer.

Serienmeister Red Bull Salzburg droht zwar erstmals seit elf Jahren wieder eine titellose Saison, dennoch dürfen sich die Mozartstädter zumindest über zwei individuelle Spieler-Auszeichnungen freuen. Alexander Schlager wurde direkt in seinem Debütjahr für die "Bullen" zum "Tormann der Saison" gewählt, Torschützenlisten-Führender Karim Konate schnappt sich die Trophäe als "Newcomer der Saison." Der aktuell verletzte ÖFB-Teamkeeper sagt zu seiner Wahl: "Auch wenn es für mich durch die Verletzung zuletzt einen kleinen Tiefschlag gab, freue ich mich sehr über die Ehrung und danke allen, die mich so gesehen haben. Ganz besonders danke ich auch meinen Teamkollegen, weil der Begriff Mannschaftssport ja vor allem für einen Tormann besonders wichtig ist. Zudem gibt mir das noch ein kleines Stück mehr Motivation bei meiner Reha, an der ich aktuell sehr intensiv arbeite."

Altmann ist "Schiedsrichter der Saison"

Auch der 19-jährige Konate, der mit 19 Toren momentan an der Spitze der Torschützen zu finden ist, freut sich über die Auszeichnung: "Es ist sehr schön, am Ende einer langen und durchaus schwierigen Saison einen solchen Preis zu erhalten. Ich freue mich sehr für mich und auch für die Mannschaft, weil das etwas ist, dass man nur gemeinsam erreichen kann. Diese Ehrung gibt mir noch ein wenig mehr Selbstvertrauen für das Saisonfinale, bei dem wir alles geben werden, um im Titelrennen die Wende zu schaffen."

Zudem wurde Walter Altmann erstmal zum "Schiedsrichter der Saison" gewählt. Der 39-Jährige Tiroler setzte sich gegen Alexander Herkam, Harald Lechner, Stefan Ebner und Sebastian Gishamer durch. "Diese Auszeichnung freut mich natürlich sehr. Ich glaube jeder Sportler versucht, in seinem Bereich das bestmögliche zu erreichen und solche Auszeichnungen sind dann wohl der Beweis dafür, dass man nicht alles falsch gemacht haben kann und man auf dem richtigen Weg ist."