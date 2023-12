Sturm-Leihkeeper Scherpen verlängert bei Stammklub Brighton

Sturms Leihkeeper Kjell Scherpen hat seinen Vertrag bei Stammklub Brighton & Hove Albion bis 2027 verlängert. Damit könnte der Weg für einen Verbleib des 2,06-Meter großen Torhüters in Graz frei sein, den die Steirer gerne eine weitere Saison ausleihen würden.

Sturm-Leihgabe Kjell Scherpen erhält ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk und wurde bei seinem Stammklub Brighton & Hove Albion mit einem neuen Vertrag bis Sommer 2027 ausgestattet. Das gab der Premier-League-Klub offiziell bekannt. Der 23-jährige Niederländer war 2021 aus seiner Heimat von Ajax Amsterdam nach England gewechselt, konnte sich aber auf der Insel bislang nicht durchsetzen und wurde bereits dreimal verliehen. Seit vergangenem Sommer steht der 2,06-Meter große Torhüter bei Österreichs Vizemeister Sturm Graz zwischen den Pfosten und absolvierte bislang 27 Pflichtspiele, ehe er sich nach dem Europa-League-Spiele gegen Sporting Lissabon einer Operation am Kreuzband unterziehen musste und nun für den Rest der Saison ausfallen wird.

Sturm peilt Verlängerung an

In Brighton hält man auf dem 18-fachen U-21-Nationalspieler der Niederlande weiterhin große Stücke, wie der Technische Direktor David Weir nach der Vertragsverlängerung erklärt: "Kjell hat sich bei Sturm Graz wirklich gut geschlagen und dort eine sehr gute erste Saisonhälfte gespielt. Dieser neue Vertrag ist das Ergebnis der guten Fortschritte, die Kjell während dieser beiden Leihperioden gemacht hat, und wir freuen uns, dass wir seine Zeit bei uns verlängert haben." In der Bundesliga musste Scherpen in 16 Spielen nur zwölf Gegentreffer hinnehmen und konnte siebenmal seinen Kasten sauber halten. Zudem kam er auch in drei ÖFB-Cup-Spielen, zwei Partien der Champions-League-Qualifikation sowie in allen sechs Gruppenspielen der Europa League für die Grazer zum Einsatz.

Mitte Dezember wurde bekannt, dass sich Scherpen bereits im Spätsommer einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Nach Absprache mit der ärztlichen Abteilung sowie Stammklub Brighton wurde damals aber entschieden, die Operation zu verschieben. Direkt danach gab Sportdirektor Andreas Schicker zu Protokoll, dass man schon an einer Ausweitung des Leihvertrags mit dem niederländischen Keeper arbeite. Mit seiner geklärten Zukunft bei Stammklub Brighton könnte dieses Vorhaben nun realistischer werden. Vor allem, da sich die Engländer mit der Entwicklung ihres Keepers beim steirischen Bundesligisten sehr zufrieden zeigen.