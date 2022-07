Sturm kommt mit dem Stanley Cup nach Augsburg

Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm erhält einen Empfang in Augsburg. Wie die Augsburger Panther am Dienstag mitteilten, wird der 27-Jährige am Samstag auch die begehrte Trophäe präsentieren.

Hoch das Ding! Nico Sturm hält den Stanley-Cup in die Höhe. picture alliance / ASSOCIATED PRESS