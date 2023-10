Sturm-Keeper Scherpen zieht positive Bilanz: "Als Spieler will man spielen und das tue ich"

Nach dem Ende der Leihe von Arthur Okonkwo musste sich Vizemeister Sturm Graz im Sommer auf die Suche nach einem neuen Torhüter begeben. Mit Kjell Scherpen konnte schließlich ein geeigneter Nachfolger gefunden werden, der gleich in seinen ersten vier Bundesligapartien ohne Gegentreffer blieb. Mit den Steirern hat der 2,06-Meter-Mann noch einiges vor.

Erst seit diesem Sommer steht Kjell Scherpen bei Sturm Graz unter Vertrag und konnte prompt schon zwei neue Rekorde in Österreich aufstellen. Für den einen reichte bereits seine Ankunft, denn mit einer Körpergröße von 2,06 Metern ist der niederländische Schlussmann der bislang größte Spieler, der je bei einem österreichischen Klub unter Vertrag stand. Für die zweite Bestmarke musste der 23-Jährige hingegen sein Können unter Beweis stellen, als er direkt in seinen ersten 414-Bundesligaminuten ohne Gegentreffer blieb und erst am fünften Spieltag - ausgerechnet noch mit einem Eigentor von Mitspieler David Affengruber - bezwungen werden konnte. "Dieser Rekord ist etwas Besonderes, leider konnte ich ihn nicht wirklich ausbauen (lacht)", sagt Scherpen im Gespräch auf der "Vereinsseite".

Allgemein kann sich die bisherige Einsatzstatistik der Leihgabe von Premier-League-Klub Brighton durchaus sehen lassen: In den ersten zehn Bundesligapartien blieb er fünfmal ohne Gegentor, musste allgemein erst sechsmal hinter sich greifen. Das ist Bestwert in der gesamten Liga. Auch im ÖFB-Cup sowie in der Europa League hielt er in einem von zwei Spielen seinen Kasten sauber, nur in der Champions-League-Qualifikation bei den beiden Duellen gegen die PSV Eindhoven kassierte Scherpen mit sieben Toren mehr als in der bisherigen Bundesliga-Saison. Der Niederländer sieht sich in Graz gut aufgehoben: "Es geht mir wirklich gut. Ich fühle mich bei Sturm Graz und in der Mannschaft sehr wohl und der gesamte Verein hat mir dabei sehr geholfen, dass ich mich sofort wie zu Hause fühle."

Scherpen mit Start sehr zufrieden

Bereits bei seinem ersten Treffen mit den Sturm-Verantwortlichen war dem Jungkeeper bewusst, dass der Schritt in die Steiermark der richtige sein wird: "Das war direkt ein richtig tolles Gefühl." Auch von seinen Teamkollegen zeigt sich der 18-fache U-21-Nationalspieler der Niederlande sehr angetan: "Ich könnte es mir nicht besser wünschen, sie sind wirklich offen und sehr hilfsbereit. Die Jungs sind eine richtig tolle Truppe und ich bin froh, dass ich in so einem Team spielen kann." Große Eingewöhnungszeit bei den "Blackies" gab es für den groß gewachsenen Torhüter aber nicht, nur 16 Tage nach seiner Ankunft in Österreich stand bereits mit dem Auftakt im ÖFB-Cup das erste Pflichtspiel an. "Mit all den Spielen, die direkt auf mich zugekommen sind, war es natürlich stressig, aber sie sind ja großteils sehr gut verlaufen. Als Spieler will man spielen und das tue ich - das ist für mich das Wichtigste", betont Scherpen.

Auch wenn die Qualifikation für die Champions League nicht gelang, konnte man zumindest in der Europa League mit dem knappen Sieg gegen den polnischen Meister Rakow Tschenstochau für den ersten Auswärtssieg der Steirer in diesem Bewerb seit zwölf Jahren sorgen. In der Bundesliga ging man zudem als ungeschlagener Tabellenführer in die Länderspielpause. Daher gibt sich Scherpen auch zuversichtlich, mit seiner Mannschaft in dieser Saison noch einige Erfolge zu feiern: "Ich bin mir sicher, dass wir mit einer tollen Mannschaftsleistung und unserem hervorragenden Publikum im Rücken gute Ergebnisse erzielen können. Ich hoffe, dass wir im Europacup überwintern können und national möchten wir so lange wie nur möglich um Titel mitspielen."

Im kommenden Duell geht es für die Grazer im Steirer-Derby gegen Hartberg (21. Oktober, 17 Uhr, LIVE! auf kicker) aber zunächst darum, die Tabellenführung erfolgreich zu verteidigen. Fünf Tage später steht das Heimspiel gegen Atalanta Bergamo in der Europa League an.