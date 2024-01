Sturm bereitet sich auf "richtig anspruchsvoller Startprogramm" vor

Auch bei Vizemeister Sturm Graz ist der Startschuss in die Vorbereitung auf das anstehende Frühjahr erfolgt. Bis auf vier Profis konnte Cheftrainer Christian Ilzer dabei auf seine komplette Mannschaft zählen, für die zum Re-Start im Februar direkt einige Härteproben warten.

Ohne die beiden Afrika-Cup-Teilnehmer Amadou Dante und Bryan Teixeira und die erkrankten Javi Serrano und Jon Gorenc Stankovic ist der SK Sturm Graz in die Frühjahrsvorbereitung gestartet. 22 Tage nach dem letzten Pflichtspiel versammelte Cheftrainer Christian Ilzer seine Mannschaft wieder auf dem Trainingsplatz, um sie auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Denn nach dem erstmaligen europäischen Überwintern seit 23 Jahren tanzen die Steirer neben Bundesliga und ÖFB-Cup dieses Mal sogar noch auf drei Hochzeiten und haben direkt zum Start im Februar ein anspruchsvoller Programm vor der Brust. Nach dem Viertelfinale im Cup gegen die Wiener Austria, steht eine Woche später bereits das Topduell in der Liga gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg an, ehe es nur wenige Tage später zur Begegnung gegen den slowakischen Meister Slovan Bratislava im Rahmen der Conference-League-K.o.-Phase kommt.

"Wir haben jetzt vier Wochen Zeit, um uns auf ein richtig anspruchsvolles Startprogramm vorzubereiten. Wir starten ja quasi mit drei KO-Spielen in Cup und Conference League sowie den Krachern in der Meisterschaft gegen Rapid und Salzburg - das Auftaktprogramm hat es also in sich, umso wichtiger, in der Vorbereitung gut zu arbeiten. Wir werden jede einzelne Trainingseinheit dazu nützen, uns zu weiter verbessern und gewisse Dinge schnell wieder in den Abläufen zu festigen sowie die Spieler in eine körperliche Top-Verfassung zu bringen", sagt Chefcoach Ilzer im Gespräch auf der "Vereinsseite". Dabei konnte er auch wieder die beiden Schlüsselspieler Gregory Wüthrich und Otar Kiteishvili begrüßen, die aufgrund von Verletzungen aber nur Teile des Mannschaftstrainings mitmachen konnten. Torhüter Kjell Scherpen arbeitete nach seiner Kreuzband-Operation mit seinem Physiotherapeuten, ehe der Leihspieler der "Blackies" die Reha in seiner niederländischen Heimat fortsetzen wird.

Grazer mit drei Trainingslagern

Die Stimmung bei den Steirer stimmt jedenfalls, bei denen viel Vorfreude auf die anstehenden Prüfungen herrscht. Kapitän Stefan Hierländer sieht einen guten Zug im Training des aktuellen Tabellenzweiten: "Natürlich freut man sich nach den drei Wochen darauf, die Jungs wiederzusehen. Stimmung und Motivation sind schon wieder top, nun gilt es, gleich wieder Substanz aufzubauen und ab nächster Woche stehen dann ja schon Trainingslager und Testspiele am Programm."

Am 9. Jänner brechen die Steirer dann bereits in das erste Kurztrainingslager nach Catez in Slowenien auf, wo sie auch ein Testspiel gegen den kroatischen Erstligisten HNK Rijeka absolvieren. Anschließend geht es für die Grazer in das Trainingslager nach Belek, wo drei weitere Tests für den Vizemeister der vergangenen Saison anstehen. Mit einem weiteren Kurz-Trainingslager in Catez geht dann die Frühjahrsvorbereitung für die Ilzer-Truppe zu Ende, ehe es nur wenige Tage später mit dem Cup-Viertelfinale gegen die Wiener Austria (2. Februar, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum ersten Mal wieder so richtig ernst wird.