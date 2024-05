Stürmer, Abwehr, Bilanz: Die letzten FCK-Fragen vor dem Finale

Der 1. FC Kaiserslautern geht am Samstagabend als klarer Außenseiter in das Endspiel gegen Bayer Leverkusen. Die letzten FCK-Fragen vor dem Anstoß ...

Aus Berlin berichten Moritz Kreilinger und Frederik Paulus

Der 1. FC Kaiserslautern steht vor dem größten Spiel seit Jahren - das Pokalfinale gegen den Meister aus Leverkusen. Vor dem ungleichen Duell werden die letzten Fragen ausgeräumt. Dann geht es um 20 Uhr los.

Hanslik oder Ache - wer startet im Sturm?

Der in der Rückrunde immer wieder angeschlagene Ragnar Ache hat laut Friedhelm Funkel unter der Woche ganz normal trainiert und ist wie alle weiteren Spieler, abgesehen von den Langzeitverletzten Hendrick Zuck und Julian Niehues, eine Option für den Spieltagskader. Ob der Lauterer Toptorjäger (17 Tore in 28 Pflichtspielen) allerdings von Beginn an spielen wird, ließ sich Lauterns Coach nicht entlocken. Den Vorzug dürfte eher der formstarke Daniel Hanslik bekommen. Für den 27-Jährigen sprechen nicht nur seine vier Saisontore in den vergangenen drei Pflichtspielen (gegen Hertha BSC fehlte er krankheitsbedingt). Hanslik ist auch ein unermüdlicher Anläufer und Zweikämpfer, der für das Umschaltspiel eine wichtige Rolle spielen kann.

Setzt Funkel auf eine Dreier- oder Viererkette?

Die vergangenen Wochen haben klar gezeigt: Mit einer Dreierkette spielt der FCK deutlich sicherer und stabiler. Insofern ist davon auszugehen, dass Funkel auch gegen den übermächtigen Gegner Leverkusen auf eine sichere Dreierkette setzen wird - erst Recht um das 3-4-3 der Werkself zu spiegeln. Jan Elvedi, Boris Tomiak und Almamy Toure sind gesetzt. Die Flügelbesetzung Tymoteusz Puchacz und Jean Zimmer verspricht deutlich mehr Tempo bei Kontermöglichkeiten, während das Zentrum dicht gemacht wird.

Ist Atalanta ein Vorbild für den FCK?

Die famose Leverkusener Serie mit 51 Partien ohne Niederlage fand am Mittwoch ein Ende. Im Europa-League-Finale unterlag die Werkself Atalanta Bergamo 3:0 - eine Vorlage für den FCK? Während Friedhelm Funkel die Frage öffentlich offenließ ("Das weiß ich nicht"), wurde Kapitän Zimmer deutlicher: "Atalanta ist keine Blaupause." Statt des aggressiven, mannorientierten Anlaufens der Italiener, das hohen Aufwand und letztlich viel individuelle Qualität erfordert, dürfte der FCK vor allem tiefer und kompakter stehen, um dann schnell in die Tiefe umschalten zu können.

Wie sieht die Bilanz gegen Leverkusen aus?

Kaiserslautern und Leverkusen haben sich einige geschichtsträchtige Duelle geliefert, allen voran das Pokal-Viertelfinale 2014 oder das Abstiegsfinale 1996. Im Direktvergleich hat zwar die Werkself die Nase vorne (29 Siege in 62 Spielen; 21 für den FCK). Im DFB-Pokal allerdings ist die Bilanz ausgeglichen (3:3). Dabei ging es übrigens fast immer eng zur Sache, in fünf Partien entschied ein Tor den Ausgang, in den beiden letzten Duellen ging es sogar jeweils in die Verlängerung. Kurios: Wann immer Leverkusen als Bundesligist auf den FCK als Zweitligist traf, gelang den Rheinländern in den ersten 85 Minuten kein einziges Tor.

Vorfreude oder Anspannung - wie geht der FCK das Duell an?

Die Rollen sind zwar klar verteilt und der FCK ist der klare Außenseiter. Aber trotzdem - oder gerade deshalb? - ist Stimmung gut und gelöst. Von einer "großen Vorfreude" sprach Funkel, Kapitän Zimmer erfüllt es mit "Stolz", den Verein im Finale repräsentieren zu dürfen. Für die Roten Teufel ist die Ausgangslage wohl sowieso eher förderlich: Die bisherige Saison hat gezeigt, dass das Team vor allem dann zu Hochform und Spielfreude auflaufen kann, wenn der Druck gering oder weg ist. Klar ist aber dennoch: Eine minimale Chance hat der FCK nur dann, wenn er defensiv die komplette Spielzeit konzentriert steht, offensiv die wenigen Möglichkeiten verwertet und Torhüter Julian Krahl einen Sahnetag erwischt.