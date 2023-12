Die Position des Stürmers ist eine der beliebtesten Positionen im Fußball. Die wichtige Position des Stürmers ist in erster Linie für die Tore verantwortlich und kann damit über Sieg oder Niederlage entscheiden. Der altbekannte Torriecher kann hier natürlich nicht schaden. Dennoch gibt es unterschiedliche Interpretationen des Stürmers.

Wurde 2022/23 Torjäger in der Premier League: Erling Haaland. Getty Images

Was ist ein Stürmer?

Der Stürmer beschreibt eine Position im Fußball. Weitere Synonyme sind "Neuner", oder "Echte Neun".

Der Stürmer ist in erster Linie für die Tore des Teams zuständig und wird sowohl nach seiner Chancenvorbereitung als auch nach der -verwertung beurteilt. Weitgehend befindet sich der Stürmer in der gegnerischen Hälfte, in modernen Spielsystemen spielt dieser aber auch defensiver und hilft bei der Verteidigung von gegnerischen Angriffen beispielsweise im Pressing mit.

Welche taktischen Ausrichtungen gibt es?

Im Fußball wird zwischen verschiedenen Ausrichtungen des Stürmers differenziert:

1) Mittelstürmer

Von Mittelstürmern werden eine enorme Flexibilität und Allrounder-Fähigkeiten gefordert. Die Mittelstürmer-Nummer ist oftmals eine Neun und wird daher auch "9er Position" im Fußball genannt. Im Spielsystem wird der Mittelstürmer auch als "klassischer Neuner" bezeichnet. Der Fokus liegt eindeutig auf dem Erzielen von Tore. Viele Mittelstürme agieren vornehmlich und gerne im gegnerischen Strafraum.

2) Halbstürmer

Halbstürmer werden manchmal auch als "Verbinder" oder "Halbaußen" beschrieben. Die Position des Halbstürmers befindet sich zwischen dem Mittelstürmer und den Außenstürmern. Allerdings wird der Halbstürmer heute kaum noch eingesetzt.

3) Außen- und Flügelstürmer

Die Offensivspieler, die am linken und rechten Spielfeldbereich positioniert sind, werden Außen- oder Flügelstürmer gerufen. Diese sollen insbesondere für dir Torvorbereitung zuständig sein. In modernen Spielsystemen befindet sich hinter den Außenstürmern oftmals ein Außenverteidiger sowie ein defensiver Mittelfeldspieler, sodass die Stürmer bei der Defensivarbeit entlastet werden. Somit können sie sich auf das Offensivspiel konzentrieren und Torchancen verwerten. Einige der besten Fußballer der Welt spielen auf der Position des Außenstürmers wie beispielsweise Christiano Ronaldo oder Neymar.

4) Sturmspitze oder Stoßstürmer

Die Sturmspitze bezeichnet den vordersten Angreifer. Oftmals spielen die Mannschaften mit einer Sturmspitze und mehreren offensiven Mittelfeldspielen oder Außenstürmern. Der Stoßstürmer ist noch mehr als alle anderen Stürmer für das Erzielen der Tore zuständig und wird daher teilweise sogar von defensiven Aufgaben befreit. Beispiele sind Gerd Müller oder Erling Haaland.

5) Hängende Spitze

Von einer hängenden Spitze ist die Rede, wenn einem als Stürmer aufgestellter Spieler aufgrund einer Taktik umfassendere Defensivaufgaben zugeteilt werden. Daher lässt sich die hängende Spitze von der Stürmerposition ins Mittelfeld zurückfallen und unterstützt hier beim Spielaufbau oder Angriffspressing. Stürmer, die in dieser Position eingesetzt werden, müssen über Schnelligkeit und Ausdauer verfügen. Bekannte Beispiele für hängende Spitzen sind Marco Reus oder Thomas Müller.

6) Falsche Neun

Wenn eine Mannschaft ganz ohne Stürmer spielt, wird häufig von der "Falschen Neun" gesprochen. Der Spieler, der die Rolle als Falsche Neun einnimmt, ist oftmals ein offensiver Mittelfeldspieler oder eine hängende Spitze. Der Spieler besetzt nur teilweise die Positionen des Stürmers und befindet sich ansonsten im Mittelfeld. Mario Götze ist ein populäres Beispiel für eine Falsche Neun.