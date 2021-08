Struff scheitert zum Auftakt in Toronto an Fognini

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Toronto schon raus. Der deutsche Olympia-Fahrer holte sich in Kanada gegen den Italiener Fabio Fognini zwar den ersten Satz, verlor dann allerdings zwei Durchgänge in Folge.

Raus in Runde eins: Jan-Lennard Struff verlor gegen Fabio Fognini. imago images/Icon SMI