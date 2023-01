Struff, Hanfmann und Lys stehen im Hauptfeld von Melbourne

Drei weitere Deutsche haben den Weg ins Hauptfeld der Australian Open gefunden.

Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Eva Lys haben bei den Australian Open über die Qualifikation den Einzug ins Hauptfeld geschafft. Der 32 Jahre alte Warsteiner Struff setzte sich souverän mit 6:1, 6:4 gegen den Australier Tristan Schoolkate durch und ist damit zum insgesamt neunten Mal beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres am Start.

Hanfmann entschied derweil das deutsche Duell gegen Peter Gojowczyk (München) mit 6:2, 6:2 für sich. 2022 erreichte der 31-jährige Karlsruher die zweite Runde und scheiterte dann am späteren Turniersieger Rafael Nadal (Spanien).

Fünf bei den Männern, fünf bei den Frauen

Insgesamt werden in diesem Jahr zehn deutsche Profis im Melbourne Park dabei sein - fünf bei den Männern und fünf bei den Frauen. Ihre Premiere auf Grand-Slam-Level feiert die aufstrebende Hamburgerin Lys. An ihrem 21. Geburtstag bezwang die Spielerin des deutschen Billie-Jean-King-Cup-Teams in der dritten Quali-Runde Victoria Jimenez Kasintseva (Andorra) 6:3, 6:4.