Struff folgt Koepfer in Rom in Runde zwei - Altmaier verliert um 0:40 Uhr

Bevor Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev am Freitag in Rom einsteigt, haben sich Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer das Ticket für die zweite Runde gesichert. Für Daniel Altmaier ist erst sehr spät Schluss.

Jan-Lennard Struff (Warstein) hat es Dominik Koepfer gleichgetan und ist beim ATP-Masters in Rom in die zweite Runde eingezogen. Gegen Pedro Cachin aus Argentinien setzte sich der 34-Jährige 6:4, 6:4 durch und trifft nun auf den an Nummer sechs gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas, der für die erste Runde ein Freilos erhalten hatte.

Koepfer hatte zuvor Lokalmatador Andrea Vavassori letztlich souverän mit 6:4, 6:3 bezwungen und sich so ein Duell mit dem US-Amerikaner Frances Tiafoe verdient.

Zverev steigt am Freitag in Rom ein

Der 30-Jährige, der seinen ersten Tourerfolg auf Sand seit Hamburg 2021 feierte, war Yannick Hanfmann (Karlsruhe) in die zweite Runde gefolgt. Die blieb für Daniel Altmaier (Kempen) unerreicht. In der Nacht auf Freitag musste er sich mit 4:6, 4:6 dem Italiener Luca Nardi geschlagen geben. Aufgrund einer langen Regenunterbrechung begann das Match erst sehr spät am Abend, den Matchball verwandelte Nardi erst um 0:40 Uhr.

Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) hatte zunächst ein Freilos und bekommt es in seinem ersten Duell in der "ewigen Stadt" am Freitag mit dem Australier Aleksandar Vukic zu tun.