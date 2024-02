Stroot stellt klar: "Oberdorf hat sich an alle Verträge gehalten"

Unter der Woche war der Wechsel von Nationalspielern Lena Oberdorf zum FC Bayern München das große Thema. Inzwischen versucht der VfL Wolfsburg, den Blick wieder mehr auf das Sportliche zu richten.

Mit dem 1. FC Nürnberg ist am Samstag (12 Uhr, LIVE! bei kicker) der Tabellenvorletzte der Gastgeber, gegen den sich der VfL Wolfsburg im Hinspiel noch recht schwergetan hatte. 1:0 lautete das Ergebnis damals, während Tabellenführer Bayern München beim FCN gar nur ein 1:1 gelang.

"Nürnberg geht seinen Weg, sie lassen sich nicht ablenken durch den Druck des Abstiegskampfes. Sie wissen genau, wer sie sind, wo sie herkommen und haben sich auch ein Stück weit entwickelt, sind sehr schwer zu bespielen", stellt Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot klar. "Es ist nicht so einfach, klare Torchancen zu bekommen. Wir werden viel investieren und sehr sauber arbeiten müssen, um unserer Favoritenrolle gerecht zu werden. Wir wollen dominant auftreten und drei Punkte holen."

Die frühe Anstoßzeit um 12 Uhr sieht Stroot zwar nicht als optimal, lässt sie aber auch nicht als Ausrede gelten: "Normalerweise ist die Mittagszeit eher die Zeit, in der man ein bisschen runterfährt. Aber für uns darf das keine Rolle spielen. Wir wissen, wie die Konstellation in der Liga aussieht", spielt der Trainer darauf an, dass der VfL zumindest für einen Tag die Tabellenführung vom FC Bayern zurückerobern könnte.

Ein Trio fehlt in Nürnberg

Auch dazu, dass Wolfsburg im Sommer mit Nationalspielern Lena Oberdorf eine Leistungsträgerin verliert, die zum Dauerkonkurrenten aus München wechselt, hat Stroot eine klare Meinung: "Ihre Karriere gehört den Spielerinnen, und Lena Oberdorf hat sich an alle Verträge gehalten. Es ist mir wichtig, das noch mal zu unterstreichen. Es ist ganz entscheidend für jede Spielerin, ihren Weg zu finden, ihre Entscheidung zu fällen. Dass sie zum FC Bayern geht, macht die Situation natürlich zu etwas Besonderem, aber wir haben klare Erwartungshaltungen besprochen: Was erwarten wir von Obi in den nächsten Monaten? Was kann sie von uns erwarten? Sie hat Ziele mit uns, wir haben Ziele mit ihr, und wir werden alle dafür sorgen, dass wir bis zum 30. Juni maximal gut zusammenarbeiten."

Entsprechend wird Oberdorf auch am Samstag in Nürnberg in der Wolfsburger Startelf stehen, während Lynn Williams (Rückenprobleme), Dominik Jansen (muskuläre Probleme) und Lena Lattwein (Knieprobleme) ausfallen. Dafür kehren Camilla Küver und Kristin Demann in den Kader zurück.