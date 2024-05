Straubing verlängert mit Müller, Augsburg mit Collins

Die WM steht bevor, die DEL-Saison ist abgehakt. Doch die Vereine basteln kräftig an den Kadern für die kommende Spielzeit. Einen Neuzugang hat Ingolstadt zu bieten, München einen Abgang zu verzeichnen und Straubing sowie Augsburg warten mit Vertragsverlängerungen auf.

Play-off-Halbfinalist Straubing Tigers setzt weiter auf Routinier Marcel Müller. Wie der DEL-Verein am Mittwoch mitteilte, spielt der 35 Jahre alte Stürmer auch kommende Saison für die Niederbayern. Müller, im Sommer 2023 aus Krefeld gekommen, musste wegen einer langwierigen Verletzung einen Teil der vergangenen Saison aussetzen. In seinen 31 Partien verbuchte der Ex-Nationalspieler neun Tore und sieben Vorlagen.

"Marcel hat uns in der vergangenen Saison gezeigt, dass wir von seiner langjährigen DEL-Erfahrung enorm profitieren können. Trotz seiner verletzungsbedingten Pause hat er seine Teamkollegen immer unterstützt und sich auch sehr in unserer Organisation engagiert", sagte Sportchef Jason Dunham.

AEV hält Collins

Eine Vertragsverlängerung gab es auch in Augsburg: Chris Collins bleibt. Der 32 Jahre alte Stürmer geht in seine zweite Saison bei den Schwaben, die zuletzt nur deshalb nicht absteigen mussten, weil Zweitliga-Meister Regensburg nicht in die DEL wollte.

Der Kanadier Collins erhält bei den Augsburgern die erste Importstelle im Kader für ausländische Spieler, Sportdirektor Larry Mitchell liefert die Begründung: "Chris Collins kann persönlich auf eine gute erste Saison im Panthertrikot zurückblicken, weshalb wir den Vertrag unbedingt verlängern wollten."

München trennt sich von McKiernan

Dagegen trennt sich der entthronte Meister EHC Red Bull München von Verteidiger Ryan McKiernan. Der 34-Jährige war 2022 nach München gekommen, zuvor hatte er auch in Berlin gespielt. Der Amerikaner ist nach Ben Street, Austin Ortega, Adam Almquist und Thomas Heigl der fünfte Abgang der Münchner. Mit einigen weiteren Spielern werde aktuell noch über deren mögliche Zukunft im Verein gesprochen.

Ingolstadt holt U-Nationalspieler Hauf

Die hat Luca Hauf in Ingolstadt. Der ERCI verpflichtete den Nachwuchs-Nationalspieler und stattete den Angreifer mit einem Zweijahreskontrakt aus. Der gebürtige Krefelder hatte es schon als Teenager bei den Pinguinen auf DEL-Einsätze gebracht. In den vergangenen zwei Spielzeiten war er in der kanadischen Nachwuchsliga WHL im Einsatz. Der 20-Jährige durchlief alle deutschen U-Nationalmannschaften und bestritt fünf Weltmeisterschaften, darunter drei für die U-20-Auswahl. Er ist schon der 22. Spieler im ERC-Kader für die neue Saison.