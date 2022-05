Straubing verlängert mit DEL-Topscorer Akeson

DEL-Topscorer Jason Akeson wird auch in der kommenden Saison für die Straubing Tigers spielen.

Akeson avancierte in der abgelaufenen Hauptrunde mit 24 Toren und 44 Vorlagen ligaweit zum besten Scorer. Er absolvierte 52 Hauptrundenspiele und vier Playoff-Duelle.

Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham freut sich über die Verlängerung seines besten Angreifers:“ Er ist einer der Top-Leistungsträger unserer Mannschaft und überzeugt mit hervorragenden spielerischen Fähigkeiten.“

Damit nimmt der Sturm der Tigers in der kommenden Spielzeit immer mehr Konturen an. Denn bereits zuvor nahmen die Niederbayern Angreifer Mark Zengerle vom deutschen Meister Eisbären Berlin unter Vertrag. Zudem holte Straubing Travis Turnbull zurück. Bereits zuvor hatten sich Garrett Festerling aus Wolfsburg und Bastian Eckl vom EHC Red Bull München den Tigers angeschlossen. Diese konnten sich in der vergangenen Saison den vierten deutschen Startplatz für die kommende Champions Hockey League ergattern.