Straubing gelingt Prestige-Erfolg gegen Färjestad

Erfolgreiches Wochenende für die deutschen CHL-Teams: Nach drei Siegen am Samstag legten am Sonntag auch die Straubing Tigers nach und feierten einen prestigeträchtigen Erfolg gegen den schwedischen Meister Färjestad BK.

Jason Akeson (16.) sorgte beim 5:2-Erfolg für die Führung, die Doppeltorschützen Luke Adam (28., 39.) und Sandro Schönberger (33., 58.) sorgten letztlich für einen überraschend deutlichen Erfolg gegen einen der Favoriten auf die CHL-Krone. Für das Teams aus dem schwedischen Karlstadt trafen Remi Elie (18.) und Joakim Nygard (33.).

Noch in der Vorwoche hatten die Niederbayern gegen Färjestad seine bislang einzige Niederlage kassiert (1:6) und nahmen so nun Revanche.



In den abschließenden beiden Gruppenspielen treffen die Tigers im Oktober auf den Villacher SV aus Österreich. Ein einziger Punktgewinn genügt Straubing dabei bereits zum Einzug ins Achtelfinale. Zwei Teams aus jeder der acht Vierergruppen kommen in die Play-offs.

Am Samstag hatten bereits München, Berlin und Wolfsburg allesamt CHL-Siege eingefahren.