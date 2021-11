Stiller: "Jeder hat begriffen, worum es hier geht"

Das Länderspieljahr für die deutsche U 21 endete versöhnlich mit einem 4:0 gegen San Marino. Im neuen Jahr warten wichtige Aufgaben.

Am Freitag gab es für die deutsche U 21 eine heftige 0:4-Schlappe gegen Polen. Mit demselben Ergebnis gewannen die DFB-Junioren am Dienstagabend gegen den krassen Außenseiter San Marino. "Das Spiel letzte Woche ist immer noch nicht verarbeitet", sagte Jan Thielmann, der den 4:0-Endstand gegen ein chancenloses San Marino besorgte, fügte aber an: "Mit dem Sieg heute können wir beruhigt ins neue Jahr starten."

Und Mittelfeldmann Angelo Stiller ergänzte: "Das war eine Steigerung im Vergleich zum Polen-Spiel. Wir haben die Chancen erzwungen, hätten auch das ein oder andere Tor mehr machen können. Wir sind heute zufrieden mit der Leistung, jetzt können wir nach vorne schauen."

So eine Partie wie am Freitag, als die deutsche Mannschaft früh mit 0:3 zurücklag und am Ende 0:4 verlor, geht natürlich nicht spurlos an den Spielern vorbei. "Nach so einem Spiel gegen Polen waren alle sehr unzufrieden und enttäuscht, wir haben angesprochen, was schiefgelaufen ist. Jeder hat begriffen, worum es hier geht, das sieht man auch auf dem Platz", machte Stiller klar.

Dreikampf in Gruppe B um Platz 1

Schließlich geht es ja um die Qualifikation für die EM. Für den direkten Weg dorthin braucht es Rang 1 in der Gruppe. Die deutsche Mannschaft steht aktuell in Gruppe B auf diesem Platz, hat allerdings genau wie der Zweite Israel 15 Punkte auf dem Konto, dahinter lauern die Polen mit 13 Zählern. Genau gegen diese beiden Teams geht es dann noch im neuen Jahr. "Wir wissen, dass Polen und Israel starke Gegner sind. Sie haben gepunktet, wir haben gepunktet, jetzt freuen wir uns im nächsten Jahr auf spannende Spiele", so Coach Antonio Di Salvo.